Aprueba Cabildo de Victoria proyectos urbanos y regularización de lotes

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- En beneficio de la población y para regular el desarrollo urbano de la Capital, el Cabildo de Victoria aprobó, durante la octogésima sesión ordinaria de este jueves, dos proyectos que brindarán mayor capacidad y certeza jurídica a distintos sectores de la ciudad.

Con el voto del alcalde Lalo Gattás y de la mayoría de los integrantes del Cabildo, se avaló la propuesta de modificación de dos vialidades colindantes al panteón municipal De La Cruz, con el objetivo de ampliar su capacidad mediante la habilitación de 1,074 fosas mortuorias adicionales.

Asimismo, a través de la Comisión de Desarrollo Urbano, Asentamientos Humanos y Panteones, se presentó y aprobó la solicitud para regularizar 118 lotes ubicados en el Conjunto Habitacional Enfermeras, acción que permitirá avanzar en la certeza jurídica del patrimonio de las familias beneficiadas.

En otro punto del orden del día, el órgano colegiado dio trámite a la propuesta del Proyecto de la Ley de Ingresos del Municipio de Victoria para el ejercicio fiscal 2027, como parte del procedimiento administrativo y financiero correspondiente al próximo año.

Con estos acuerdos, el Ayuntamiento de Victoria, encabezado por el alcalde Lalo Gattás, continúa impulsando acciones de planeación urbana y ordenamiento territorial en respuesta a las necesidades de la población.