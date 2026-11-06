Marco Antonio Vázquez Villanueva

Nada es nuevo, ni las ganas de ser diferentes…

Haga un ejercicio mental, muy rápido, y, sin pensarlo demasiado, diga qué le recuerdan o en qué piensa cuando escucha los siguientes nombres: Carlos Salinas de Gortari, Elba Esther Gordillo, Raúl Salinas de Gortari, Tomás Yarrington Ruvalcaba, Carlos Romero Deschamps, el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, Andrés Granier, Arturo Montiel y Fidel Herrera Beltrán.

Le apuesto, mil a uno, a que pensó en corrupción, rateros, saqueadores, sanguijuelas del presupuesto, transas y uñas largas.

Para ahorrarle la búsqueda en Google, le informo que todos ellos son íconos del PRIAN y que, en algún momento, merecieron incluso estudios de revistas prestigiadas como Forbes.

Al investigar la percepción ciudadana sobre los políticos, allá por el 2013, la revista Forbes, en Estados Unidos, publicó una lista con los diez personajes considerados más corruptos de México e incluso hizo una breve síntesis de las razones que sustentaban tal señalamiento.

Dicha encuesta, estudio de percepción o lo que haya sido, fue difundida por la revista después de que Transparencia Internacional publicó el Índice de Percepción de la Corrupción Mundial de aquellos años en el que México se ubicó más allá del lugar 106, de un total de 177 países evaluados; es decir, obtuvo resultados que lo colocaban entre los países con mayores problemas de corrupción.

De ahí que Forbes nos dijera a los mexicanos que Raúl Salinas de Gortari encabezaba esa lista de corruptos por mayoría de votos, pues era considerado un símbolo de la corrupción y la impunidad.

Luego explicó que Elba Esther Gordillo, por la acusación del desvío de más de dos mil millones de pesos del SNTE, casi le empataba en esa percepción.

Por su parte, los lujos de los que hacía gala Carlos Romero Deschamps, dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, también estuvieron a punto de llevarlo a la cúspide de los más señalados por presuntos actos de corrupción.

En el caso que afecta a Tamaulipas, los entrevistados en México consideraban que el exgobernador Tomás Yarrington era corrupto debido a las acusaciones que en aquel tiempo se hicieron en su contra por presuntamente proteger delincuentes, lavar dinero y enriquecerse, todo ello le permitió aparecer en ese top ten.

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón y posteriormente señalado por sus vínculos con el gobierno de Enrique Peña Nieto, además acusado de diversos delitos y actualmente preso en Estados Unidos, también apareció entre los más corruptos.

Le insisto, por motivos similares aparecieron el resto de los personajes mencionados.

Por aquellos días se armó un escándalo con dicha lista, y hasta se llegó a pensar, a partir de los resultados de las encuestas que Transparencia Internacional y la revista Forbes difundían, que los políticos mexicanos de aquellos tiempos eran más corruptos o que la gente los percibía como más ladrones debido a la impunidad con la que se movían y a la situación insoportable que vivíamos los mexicanos que era marcada por la pobreza, la inseguridad y el desempleo.

Le reitero, todos esos personajes eran considerados corruptos o estaban entre los más corruptos de México, según aquella percepción ciudadana.

Ahora bien, una verdad es que, si se rehiciera la lista esa de la revista Forbes, nos sería muy corta y quizá habría que incluir a personajes más corruptos que los ahí mencionados, porque los hay, aunque parezca imposible.

Habría que sumar, por lo pronto, a los integrantes del INE, encabezados por Guadalupe Taddei, a quienes se señala por la desaparición de recursos sin rendir cuentas a nadie, y no crean que se trata de unos cuantos centavos o pesos, fueron miles de millones de pesos en tan solo dos años, se estiman más menos 2 mil 500 millones en contratos firmados a varios años.

También los sindicatos suelen ser demasiado oscuros; opacos, les dicen, cuando se trata de exhibir la forma en que gastan el dinero, le dejo un ejemplo muy tamaulipeco, ¿quién paga las cuentonononas de Arnulfo Rodríguez, secretario general del SNTE, quien vive en un lujoso hotel de Ciudad Victoria?, digo, porque el SITEM, que es el Sindicato Independiente de los Trabajadores de la Educación en México, la competencia, denuncia que el dirigente de los maestros tiene rentadas dos habitaciones de manera permanente, incluso con enfermeras y servicio privado.

Los partidos políticos no se quedan atrás, con facilidad, todos podrían ser incluidos en la lista de los más corruptos, o casi todos, reciben dinero incluso para capacitar a su militancia y, que se sepa, ni siquiera la convocan a reuniones.

¿Quiere otro político?, ¿Qué le parece Rubén Rocha Moya?, al gobernador con licencia de Sinaloa, lo acusan de delincuencia organizada desde Estados Unidos.

Esto viene a colación porque usted, yo y todos nosotros tenemos una gran responsabilidad en lo que ocurre en México, hay elecciones y nos ha dado flojera acompañar a los políticos, debemos evitarla.

La obligación es apoyarlos, más en los gobiernos, cuando las cosas van bien, proponer soluciones cuando las circunstancias se complican y exigirles transparencia cuando las cosas van mal.

Es tiempo de una mayor participación, porque solo de esa forma podremos ir cerrándoles la puerta del presupuesto a todos esos personajes que se caracterizan por tener las uñas muy largas.

Conclusión: no se espante ni se aleje de la política por lo que ahora vemos, le afirmo, nada es nuevo, ni las perversas intenciones de quienes se disfrazan de políticos para alejarnos de esa actividad, ni las intenciones de quienes realmente buscan ser diferentes, entonces, no caiga, participe y todos saldremos ganando…

TRABAJAN PRESIDENTA SHEINBAUM Y AMÉRICO PARA RESOLVER DESABASTO DE AGUA EN TAMAULIPAS… El Gobierno de la República trabaja de manera coordinada con el gobernador Américo Villarreal Anaya para contribuir a resolver el desabasto de agua, principalmente en la zona noreste de Tamaulipas, en donde se requiere para recuperar la productividad agrícola, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el caso de la segunda línea del acueducto que se construye de la presa Vicente Guerrero a Ciudad Victoria, la obra está muy avanzada, expresó la presidenta de México durante la conferencia mañanera de este jueves.

“El Gobierno del Estado está haciendo una planta potabilizadora y nosotros estamos haciendo un acueducto que viene de una presa. Durante el periodo en el que el papá de Américo Villarreal fue gobernador, se hizo el primer acueducto, pero todavía hay posibilidad de llevar más agua desde la presa, por eso estamos haciendo el segundo acueducto con mayor capacidad”, expuso.

Agregó que el mayor problema de falta de agua se presenta en el noreste de Tamaulipas, una región en donde la mayor parte del agua se utiliza para riego, porque es una zona que era muy productiva en términos agrícolas y que por la disminución de la lluvia en esa zona ha perdido la productividad.

“Estamos trabajando con el gobernador para cambios de cultivos y otros mecanismos y también hay un viejo proyecto que se tiene que trabajar con todos los estados, de que las aguas residuales de Nuevo León, que vienen de una planta de tratamiento, lleguen a Tamaulipas para usarlas para riego. Todo esto se está viendo a través de la CONAGUA”, mencionó.

ANUNCIA EL RECTOR UN CONVENIO CON PEMEX PARA LA CONTRATACIÓN DE EGRESADOS DE LA UAT… Con un llamado a seguir transformando la educación superior y fortalecer la excelencia académica, y la vinculación profesional, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, presidió la conmemoración del 70 aniversario de la Facultad de Ingeniería Tampico (FIT) y la toma de protesta del Dr. Roberto Pichardo Ramírez como director de la institución para el periodo 2026-2030.

Durante la ceremonia realizada en la cancha de usos múltiples del plantel, el rector Dámaso Anaya ratificó su apoyo a la gestión de la FIT, así como la continuidad en el fortalecimiento de alianzas estratégicas con el sector industrial y empresarial de la región sur del estado.

Ante la comunidad universitaria de la Facultad de Ingeniería de Tampico, el rector anunció que próximamente se concretará un convenio con Pemex para abrir espacios de contratación directa a egresados de esta institución.

Destacó la aportación técnica de la institución en proyectos clave que impulsa la UAT a través del Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera (CIDIPORT) y el trabajo del personal docente adscrito al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), enfocado en la formación integral de estudiantes como profesionales de excelencia y seres humanos de bien.

Subrayó que la cohesión interna es el motor que impulsa el avance acelerado de la UAT, reflejado en el alcance del 100 por ciento de la matrícula de licenciatura respaldada por acreditadoras internacionales, la entrega de más de 25 mil certificaciones gratuitas para alumnos y docentes, el otorgamiento de becas a uno de cada dos estudiantes, y un incremento en la matrícula superior al 11 por ciento en los últimos dos años, pasando de un universo de un poco más de 40 mil a casi llegar a los 45 mil estudiantes.

Por su parte, tras rendir protesta para una nueva gestión al frente del plantel, Roberto Pichardo Ramírez agradeció el acompañamiento de la Rectoría y el respaldo unánime de la comunidad universitaria. Asimismo, reafirmó su compromiso de dirigir la FIT durante los próximos cuatro años, consolidando los logros en infraestructura, investigación y vinculación con el entorno productivo.

En el marco de las festividades del 70.º aniversario, el rector Dámaso Anaya Alvarado encabezó la develación de una placa conmemorativa, además de la inauguración y el toque de la emblemática campana de bronce, símbolo universitario que marcará la graduación de las futuras generaciones.

En otra parte de su visita, sostuvo un encuentro con egresados de la primera generación de esta institución de la UAT, con quienes compartió anécdotas y resaltó el orgullo de pertenecer a la máxima casa de estudios de Tamaulipas.

El evento contó con la asistencia de integrantes del gabinete rectoral, directores de las facultades del Centro Universitario Sur, así como representantes de cámaras empresariales, colegios y organismos de la sociedad civil.

AGRADECEN VECINOS A LUCY Y LALO GATTÁS LA ATENCIÓN INMEDIATA DE SERVICIOS MUNICIPALES EN SAN LUISITO… Como parte de las acciones de un gobierno cercano a la gente, el alcalde de Victoria, Lalo Gattás, realizó un recorrido por el fraccionamiento San Luisito para supervisar y fortalecer la prestación de servicios públicos, como recolección de basura, alumbrado y vigilancia de las corporaciones de seguridad.

Acompañado de su esposa, la presidenta del Sistema DIF Victoria, Lucy de Gattás, y colaboradores del Gabinete Municipal, recorrió los andadores y visitó casa por casa para escuchar, dialogar y atender de manera directa las peticiones de las familias que salieron a su encuentro.

Durante la jornada, Lucy y Lalo refrendaron su compromiso de mantener un gobierno de puertas abiertas y pusieron a disposición de los vecinos sus contactos personales para reportar oportunamente fallas en los servicios públicos, así como solicitar apoyo de asistencia social y atención médica a través del Sistema DIF Victoria.

Con el programa “Tu voz Transforma, caminando por Victoria”, el gobierno municipal fortalece la cercanía con las familias victorenses, privilegiando la atención directa, la escucha ciudadana y la respuesta inmediata a las necesidades de cada sector de la Capital.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com