Victoria: Cumple Lalo Gattás compromiso de pavimentación hidráulica en la colonia Tecnológico

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- En cumplimiento a un compromiso más con las familias victorenses, el alcalde Lalo Gattás entregó una obra de pavimentación hidráulica en la colonia Tecnológico, que mejorará la movilidad y calidad de vida de los habitantes del sector.

Acompañado de su esposa, Lucy de Gattás, y Cabildo encabezó el corte inaugural de la obra, ubicada en la calle Kepler, entre avenida Tecnológico y calle Thomas Alba Edison, con una longitud de 166 metros.

“Hoy venimos a entregar una obra de tres cuadras que por muchos años esperaban y que mejorará su calidad de vida”, expresó Lalo Gattás al destacar la importancia de atender las necesidades de infraestructura de las colonias de Victoria.

A nombre de los beneficiarios, el profesor Francisco Trujillo Gallegos agradeció al alcalde y al Cabildo por hacer realidad esta obra, que representa una mejora para las familias y la comunidad.

“Gracias a tu gestión, nuestras necesidades se están convirtiendo en hechos que transforman a nuestra comunidad”, expresó al reconocer la respuesta del gobierno municipal a una demanda de los vecinos.

El alcalde de Victoria, reiteró que con estas acciones el Gobierno Municipal continúa impulsando obras de infraestructura urbana para mejorar las vialidades y fortalecer el bienestar de las familias de la Capital de Tamaulipas.