Ciudad Victoria: Enciende Lalo Gattás nuevo circuito de alumbrado en Las Misiones

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Como parte del programa Iluminando a Victoria, el alcalde Lalo Gattás puso en funcionamiento un nuevo circuito de alumbrado público en la avenida Las Torres del fraccionamiento Las Misiones, para fortalecer la seguridad y mejorar las condiciones de movilidad de las familias.

Acompañado de vecinos de este sector, el alcalde activó el interruptor que encendió las 22 lámparas instaladas en esta importante arteria, que conecta la calle Michoacán con la avenida Las Américas y facilita la comunicación con la colonia México, zona de importante actividad comercial y de transporte público.

“Una calle iluminada brinda seguridad a las personas y automovilistas que la transitan”, expresó Lalo Gattás al destacar la importancia de continuar ampliando y mejorando la infraestructura de alumbrado público en distintos sectores de la Capital.

En lo que va del año, el Departamento de Alumbrado Público del Municipio ha instalado más de 3 mil lámparas en diferentes colonias y sectores de Victoria, como parte de las acciones para ofrecer espacios mejor iluminados y contribuir al bienestar y tranquilidad de las familias victorenses.