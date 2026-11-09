Desarrolla la UAT suplemento nutricional para pollos de engorda a base de fruto de orejón

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Científicos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) desarrollan una innovadora alternativa nutricional para la avicultura mediante el aprovechamiento de la semilla del árbol orejón o parota (Enterolobium cyclocarpum), como suplemento de alta calidad en la dieta de pollos de engorda.

El proyecto, liderado por Christian Amaury Ramos Crespo, estudiante del Doctorado en Sanidad y Producción Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ),

obtuvo un destacado reconocimiento en la Gran Final Nacional del Concurso Tesis en 3 Minutos.

Al respecto, el investigador universitario destacó que el trabajo está enfocado en evaluar las propiedades nutricionales de este fruto regional —caracterizado por su alto contenido proteico— para diseñar raciones específicas capaces de sustituir la harina de soya, un insumo comercial que actualmente eleva de forma considerable los costos de operación para los productores locales.

“Actualmente ya terminamos la fase experimental, de ahí podemos obtener datos productivos del crecimiento, conversión alimenticia, rendimiento de la canal, lo cual nos da una información sobre el uso de este ingrediente”, explicó Ramos Crespo.

Para evaluar la viabilidad de la parota, el estudio diseñó cuatro tratamientos experimentales rigurosos. Tras recolectar las muestras de carne y registrar las métricas de producción, se procedió a evaluar la calidad del producto final con el fin de garantizar un alimento de consumo humano seguro y con propiedades mejoradas. Los resultados preliminares indican que el uso de este suplemento natural logró elevar los niveles de proteína en la carne de las aves.

El doctorando subrayó que, si bien el éxito inicial es sumamente prometedor, la rigurosidad científica exige seguir profundizando en los análisis para consolidar el hallazgo.

“Los análisis continuarán para obtener datos adicionales y definitivos sobre el éxito de la investigación”, concluyó el tesista.

Esta destacada propuesta de investigación e innovación científica llevó recientemente a Christian Amaury Ramos Crespo a representar a la UAT en la final del certamen nacional Tesis en 3 Minutos, organizado por el Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado (COMEPO) en la Universidad Autónoma de Baja California, donde el proyecto tamaulipeco sobresalió por su relevancia académica, viabilidad económica y alto impacto social para la productividad avícola del país.