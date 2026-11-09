Destaca Américo desarrollo económico de Tamaulipas; suma 180 proyectos de inversión por 25 mil mdd

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Como resultado del impulso al desarrollo económico, la estabilidad del estado y a la confianza de las capacidades de Tamaulipas, la empresa YAGEO KEMET anunció ante el gobernador Américo Villarreal Anaya la expansión de su planta en Ciudad Victoria, lo que permitirá generar 720 nuevos empleos.

Al expresar el reconocimiento a la empresa por su disposición para ampliar su presencia en la entidad, el gobernador Américo Villarreal Anaya aseguró que a lo largo de los cuatro años de su administración se han logrado excelentes resultados en el desempeño del crecimiento del estado.

“La economía de Tamaulipas, como la de México, va bien y va a ir mejor. Los principales indicadores confirman una trayectoria sólida de desarrollo. Tenemos confirmados más de 180 proyectos de inversión en todo el estado, sumando 25 mil millones de dólares de inversión y la creación de más de 70 mil empleos y hoy por hoy, Tamaulipas se ubicó en el tercer lugar nacional por el crecimiento del sector industrial”, dijo.

En el marco de la ceremonia cívica de honores en el Polyforum de esta ciudad, el gobernador aseguró que se reafirma también que en todo Tamaulipas, como en esta región centro, hay proyectos estratégicos pensados para el mediano y largo plazo y se promueve una política industrial que ha optado por alianzas colaborativas que son claves en el desarrollo y la integración regional de la economía internacional actual.

“Quiero reiterar nuestro compromiso de ser un gobierno facilitador, de dar garantías a todas las condiciones necesarias para instalar, operar y crecer aquí las diferentes plantas, no sólo facilitando trámites, modernizando procesos, sino brindando información abierta en donde están las oportunidades y detonando todo con un clima de certidumbre, de seguridad, de una lógica que ofrece condiciones únicas en comunicaciones, puertos y aduanas que sólo se encuentran en Tamaulipas”, expresó.

A nombre de la empresa, Octavio Olmedo, director de Operaciones de YAGEO KEMET explicó que la expansión que hoy se presenta es el resultado de varios años de planeación, inversión, trabajo y confianza y confirma que en Tamaulipas, existe el talento para sostener una operación de manufactura global para la fabricación de pequeños componentes que ayudan a que los circuitos electrónicos reciban energía de manera estable y capacitores para aplicaciones en la industria automotriz, electrónica aeroespacial, así como la médica.

“Señor gobernador, a usted y a su equipo, gracias por la apertura y el acompañamiento. YAGEO KEMET ha encontrado en Tamaulipas un lugar donde es posible trabajar, generar oportunidades y seguir creciendo con confianza”, mencionó.

Por su parte, la secretaria de Economía, Anabell Flores Garza expresó que como resultado de la confianza en el desarrollo de Tamaulipas, en el primer semestre de 2026 la actividad económica del estado creció 4.7% respecto al mismo periodo del año anterior, según cifras del INEGI y se ubicó en el tercer lugar nacional en crecimiento económico.

Agregó que la decisión de invertir en el centro del estado y esa confianza de una empresa global, ayuda a dar mayor certidumbre a proyectos como Tamaulipas Puerto Interior, en el que se está preparando la infraestructura para que más empresas puedan instalarse y crecer en nuestra capital.

Al término de la ceremonia, el gobernador se trasladó a un costado del Polyforum en donde entregó a la presidenta municipal de El Mante, Patricia Chío De la Garza un camión de bomberos, el cual había sido una petición expresa de la alcaldesa durante la visita del mandatario a su segundo informe de gobierno municipal.

En la ceremonia de honores acompañaron al gobernador: Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno; Tania Contreras López, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia; Eliphaleth Gómez Lozano, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso; Eduardo Govea Orozco, fiscal general de Justicia del Estado; Miguel Ángel Salgado Peralta, comandante del 77 Batallón de Infantería y Daniel Lugo Salinas, en representación de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional, así como César Augusto Moreno Aguilar, gerente senior del Proyecto de Expansión de YAGEO KEMET y Antonio Hernández Villanueva, gerente senior de Recursos Humanos.