Fortalecen autoconsumo y economía familiar con huertos de traspatio

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Abasolo, Tamaulipas.- Con la finalidad de impulsar el autoconsumo y contribuir a la economía de las familias del sector rural, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, realizó la entrega de 181 paquetes para el establecimiento de huertos de traspatio en los municipios de Abasolo, Jiménez y Casas, mediante el programa U043 Apoyos de Atención para el Sector Rural.

La entrega fue encabezada por Carlos Alberto López Reyes, director de Desarrollo Rural y Pymes, en representación del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores. Durante el evento, destacó que para la distribución de paquetes de huertos en los tres municipios se destinó una inversión de 1 millón 764 mil pesos.

En Abasolo se distribuyeron 45 paquetes en la localidad Gildardo Ortega; en Jiménez se entregaron 50 apoyos, de los cuales 25 correspondieron a Campesinos Insurgentes y 25 a Juan Báez Guerra. Mientras que, en el municipio de Casas, se otorgaron 86 paquetes: 37 en Subida de Palmas, 24 en La Guadalupana, San Antonio el Grande y 25 en Felipe Ángeles.

Estas acciones forman parte de la estrategia estatal para fortalecer la seguridad alimentaria y mejorar las condiciones de vida de las familias rurales, mediante el establecimiento de unidades de producción familiar que favorezcan el acceso a alimentos frescos, promuevan el autoconsumo y generen oportunidades de ahorro en la economía del hogar.

Para la operación de este programa se destinó una inversión de 11 millones 500 mil pesos, con la que se beneficia a 873 familias de 55 localidades pertenecientes a 14 municipios de Tamaulipas, ampliando las oportunidades de producción de alimentos en las comunidades rurales.

Los apoyos consisten en paquetes integrales que incluyen los insumos y herramientas necesarios para el establecimiento y manejo de los huertos, además de asistencia técnica y capacitación especializada, proporcionada por 16 prestadores de servicios profesionales (PSP), quienes acompañan a las familias beneficiarias en el fortalecimiento de sus conocimientos y capacidades para la producción de hortalizas.

Entre los componentes de los paquetes se encuentran sistema de riego, tinaco, cintilla, semillas, bomba manual para fumigar, carretilla, pala, azadón, rollo de malla para protección del huerto, nueve bloques, así como un kit de agroquímicos y fertilizantes.

Con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas refrenda su compromiso con el desarrollo del sector rural, mediante políticas públicas que fortalecen la producción de alimentos, impulsan las capacidades productivas de las familias y contribuyen al bienestar y desarrollo de las comunidades del estado.

Durante la entrega de estos apoyos estuvieron presentes Yazmin Alejandra Saldaña Pérez, alcaldesa de Abasolo; Corina Esther Garza Arreola, presidenta municipal de Jiménez, y Jorge Humberto Hinojosa García, alcalde de Casas.