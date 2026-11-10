Marco Antonio Vázquez Villanueva

Carne de psiquiatra…

Tratar de entender a los políticos es tanto como condenarse a terminar en el diván de un psiquiatra, superan toda lógica, sus palabras son tan cifradas que, en la mayoría de los casos, significan todo lo contrario de lo que interpreta la gente.

Más complicado aún es entender sus acciones, siempre dicen que trabajan por los más pobres, pero invariablemente sus esfuerzos parecen más encaminados a establecer complicidades que a cumplir con la tarea para la que fueron contratados por el pueblo.

Aquí, en Tamaulipas, por ejemplo, hoy resulta complicado entender qué sucedió exactamente con el presunto secuestro de Miguel Ángel Almaraz, alcalde de Río Bravo ysi eso ya es difícil, intentar recrear la escena de su escape podría volvernos locos. ¿Cómo se lo imagina usted secuestrado y sin nada que lo sujete?, ¿Lo visualiza brincando cercas y corriendo 80 kilómetros?, ¿Quiénes lo acompañaban?, ¿Por qué Omar García Harfuch se atribuyó su liberación?, ¿Por qué cuando secuestran a un alcalde todas las autoridades federales y las de tres o cuatro estados se movilizan para encontrarlo y tienen éxito, algo que rara vez ocurre con Juan Pueblo?, ¿Qué andaba haciendo en aquellos estados donde dice fue “levantado” si era un día hábil y cuando él presume trabajar duro las 24 horas de los 365 días del año?

Y Almaraz no es diferente de muchos otros políticos, igual de complicado sería tratar de comprender a los dirigentes de los partidos políticos que todos los días hablan de democracia y transparencia, pero son incapaces de ofrecer lo mismo a su militancia, en la mayoría de los casos, ni siquiera se comportan así con sus seguidores y no son inventos, las denuncias cotidianas apuntan a que cargan los dados a favor del amigo y, en los peores casos, del que tiene dinero o termina siendo cómplice, en consecuencia, siempre menosprecian el trabajo de las bases.

Igual de difícil es entender a quienes ya andan encarrerados buscando una candidatura a diputado federal, local o a una alcaldía, porque muchos todavía ocupan un cargo público en el que no han podido o no han querido servir a la gente, o simplemente lo hacen mal y hasta de mala gana.

Hay casos peores, de aspirantes a alcaldes y Diputados que tienen mala fama, a los que ya conocemos y tenemos la certeza de que solo buscan el fuero u otro presupuesto donde saciar sus instintos de saqueo, ahí ya no sabemos si no entender al político o al pueblo, más complicado todavía.

También es harto difícil entender a los funcionarios públicos que hablan maravillas de México, pero que, a la primera oportunidad, se largan a Japón, Italia o cualquier otro lugar del mundo con tal de no padecer la inseguridad que aquí se vive.

En este México se vive de todo.

Hace unos días, el caso de Guadalupe Taddei marcaba, según los señalamientos difundidos, un antes y un después en la historia del INE, presuntamente, en complicidad con un empresario con quien habría mantenido una relación amorosa, se habrían vinculado a convenios por miles de millones de pesos con empresas de Alfredo Hernández Casillas, que es el don Juan, pero eso pasaba ayer, hoy vemos a los trabajadores de esa institución manifestándose para exigir un aumento salarial decoroso, es decir, prácticamente mendigando que se les pague justamente por el trabajo que realizan con bastante eficiencia, eso también hay que decirlo, exacto, esta de locos entender la opulencia de un lado y el regateo de unos cuantos pesos que les hacen a los suyos.

Lo dicho, tratar de entender a los políticos es asunto de loqueros, neurólogos y psiquiatras.

Parece que la única razón de ser de quienes hacen política es acumular poder, llenarse los bolsillos y ayudar a sus compadres, amigos, cómplices, novias, novios, amantes y demás, pero nunca al pueblo, al que ocultan la verdad y al que le cuentan mentiras o medias verdades cada vez que pueden.

A los políticos no les importa el pueblo. Más bien, parecen adictos a la sentencia “Quien tiene un por qué puede soportar cualquier cómo”, atribuida a Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto que dedicó su vida a la neurología y la psiquiatría, y sí, así parecen ser algunos hombres dedicados al servicio público, su porqué es su cartera y su poder; por eso, el cómo no importa ni importará nunca, al menos hasta que se les ponga un alto y se les exijan mejores resultados.

Conclusión, si quiere ser carne de psiquiatra trate de entender dichos y acciones de los políticos, pero si desea que México mejore desde hoy póngase a revisar la historia de cada uno de los que buscarán cargos de elección popular el próximo año, solo de esa manera podremos elegir a quienes tengan conectada su lengua con el cerebro, sus dichos con sus acciones, su salario con su cartera…

ES TAMAULIPAS DE LOS ESTADOS CON MÁS TRANSPARENCIA Y PRÁCTICAMENTE SIN OBSERVACIONES DE LA ASF: AMÉRICO… Asiste gobernador al 25 aniversario de la Auditoría Superior del Estado y anuncia que tendrán nuevas instalaciones

Al encabezar la celebración de los 25 años de la Auditoría Superior del Estado, el gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que desde el inicio de su administración se hizo del combate frontal a la corrupción uno de los ejes transversales y se definió como una política de Estado; el resultado aseguró, es, que ahora Tamaulipas es de las entidades con mayor transparencia y prácticamente sin observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Durante el evento en el teatro Amalia González Caballero, acompañado por Javier Octavio Herrera Borunda, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados, el gobernador agregó que en Tamaulipas se han asumido las nuevas fórmulas de gestión eficiente, de simplificación, del esfuerzo de la lucha anticorrupción y de las políticas de transparencia que ha planteado la presidenta Claudia Sheinbaum, reformando, además, la estructura orgánica para la creación de la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

“Hoy nos llena de orgullo que Tamaulipas está objetivamente mejor que antes. Regresa la confianza ciudadana, el pueblo participa al lado de las gestiones de su gobierno, es dueño de los programas del bienestar, recibe los servicios y los bienes que son derechos y la magnitud de la obra pública ha superado administraciones precedentes y llega a todas partes”, expresó.

Tras felicitar a todas y todos los trabajadores de la ASE por este 25 aniversario, aseguró que el Gobierno del Estado respeta su labor, su autonomía, su capacidad técnica y acompaña esta visión ética y profesional que plantean para su futuro.

Agregó que a petición del auditor superior del Estado y por su gestión constante, se cuenta ya con la suficiencia de un terreno y un proyecto ejecutivo y el próximo año se inicia la construcción de las nuevas instalaciones de la Auditoría Superior del Estado.

El diputado federal Javier Octavio Herrera Borunda, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados, celebró que a 25 años de fundación la Auditoría Superior del Estado, siga impulsando la cultura de la rendición de cuentas con la convicción de que el sistema de fiscalización funcione interinstitucionalmente entre la Federación, los estados, los municipios y los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Recordó que el pasado mes de junio de este año se firmó el convenio de fiscalización entre la Auditoría Superior y el estado de Tamaulipas, para hacer el trabajo en tierra y poder realmente tipificar las posibles faltas administrativas, calificarlas, solventarlas o en su caso denunciarlas, “lo que estamos buscando es que el ecosistema funcione que no haya espacios de impunidad”, dijo.

Indicó que vienen nuevas reformas, tal como ya lo anticipó la presidenta Claudia Sheinbaum al Sistema Nacional Anticorrupción, con el propósito de que cada vez más las Auditorías Superiores de los Estados respondan al reclamo ciudadano que sean más rápidas, prontas y expeditas.

“La actitud que tiene la Auditoría del Estado, es sin duda lo que estamos buscando que se replique en cada una de las entidades del país: que sea un auditoría que tenga resultados pero que sea cercana, que sea humana, que no solo ve lo administrativo, sino ve el desarrollo de las nuevas generaciones, del desarrollo de otras capacidades, impulsa deporte, impulsa salud y hace que la cultura y la rendición de cuentas no se vea como un enemigo de quienes ejercen el gasto, sino como el mejor amigo”, puntualizó.

Por su parte, Francisco Noriega Orozco, auditor superior de Tamaulipas hizo un reconocimiento al gobernador, Américo Villarreal por la apertura, disposición y respaldo institucional que su gobierno ha brindado para acompañar las necesidades de una institución que requería modernizarse, llevando a cabo una profunda reingeniería institucional, modificando estructuras, procesos, normatividad, tecnología, formas de trabajo, y también la manera en que una institución pública debe de cuidar y desarrollar a las personas que la integren.

“Ese respaldo ha contribuido a generar condiciones para avanzar en mejoras físicas, tecnológicas, administrativas y especialmente humanas, y lo digo también con claridad, ese acompañamiento se ha desarrollado respetando siempre nuestras actividades constitucionales, la división de poderes y la autonomía técnica y de gestión de esta auditoría”, dijo.

En esta ceremonia se contó también con la presencia de Tania Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia; Norma Angélica Pedraza Melo, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, y el diputado Eliphaleth Gómez Lozano, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior y de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

DESTACA RECTOR DE LA UAT EL LEGADO PEDAGÓGICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES… Dámaso Anaya preside ceremonia de toma de protesta de la Dra. Evelia Reséndiz Balderas como directora del plantel para el período 2026-2030, en el marco conmemorativo por el 55 aniversario de la FCEH.

En el marco del 55 aniversario de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades (FCEH), el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, presidió la ceremonia conmemorativa y tomó protesta formal a la Dra. Evelia Reséndiz Balderas como directora de este plantel universitario para el periodo 2026-2030.

En su mensaje, el rector Dámaso Anaya reconoció el legado pedagógico de la institución y el compromiso de formar profesionistas cuyo trabajo multiplica las oportunidades de los demás, ya sea al despertar vocaciones en el aula o al generar conocimiento que resuelva problemas de la sociedad, al tiempo que exhortó a los jóvenes a prepararse para enseñar con sensibilidad, investigar con rigor y defender sus ideas con argumentos al servicio de Tamaulipas.

Asimismo, refrendó el compromiso de la Rectoría para acompañar a la nueva directiva en esta etapa de gestión con apertura, sensibilidad y firmeza, orientada al fortalecimiento de la calidad académica, la investigación y la generación de mayores oportunidades para la comunidad universitaria.

Al asumir la dirección, la Dra. Evelia Reséndiz Balderas agradeció el respaldo del rector y reafirmó que su administración centrará sus esfuerzos en los estudiantes, con el fin de promover una comunidad participativa, sólida, innovadora e incluyente.

Agregó que recibe la encomienda con gratitud, trabajo en equipo y una visión compartida para construir una facultad que escuche, acompañe y abra caminos, reconociendo además la vocación del personal docente, administrativo y el legado de quienes fundaron y construyeron la institución.

En este marco conmemorativo, el rector otorgó el Reconocimiento “Mtro. Olac Fuentes Molinar” al Dr. José Manuel Capello García por su destacada trayectoria e investigación. Asimismo, encabezó el homenaje póstumo que la FCEH rindió a la Mtra. Margarita Gómez Medina, entregando una distinción a sus familiares en reconocimiento a la huella permanente de sus enseñanzas en la facultad.

Como parte del evento, el rector entregó constancias a docentes por sus contribuciones a la investigación y la enseñanza. En la convocatoria 2026 del Perfil Deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) se reconoció a ocho profesores; mientras que en la convocatoria del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) 2026 se distinguió a los docentes por su ingreso en la categoría de Candidato, así como por su permanencia en el Nivel 1 del sistema.

De igual forma, el rector Dámaso Anaya y la Dra. Evelia Reséndiz encabezaron la firma de la carta para la cápsula del tiempo y develaron la placa conmemorativa del 55. ° Aniversario. Al respecto, el rector destacó que este acto proyecta el futuro de la institución, permitiendo que las próximas generaciones encuentren el testimonio de una comunidad orgullosa de su legado y fortalecida por el trabajo del presente.

La ceremonia contó con la presencia de la Lic. Isolda Rendón de Anaya, presidenta de la Familia UAT; la Dra. Nora Hilda de los Reyes Vázquez, subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET); y la Dra. María Concepción Placencia Valadez, secretaria general de la UAT; además de exdirectores de la institución y autoridades del gabinete universitario.

INTENSIFICA GOBIERNO DE VICTORIA REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON BACHEO Y PAVIMENTACIÓN… Con una intensa jornada de bacheo en distintos sectores de la ciudad y la conclusión de la pavimentación asfáltica de una extensa calle en la colonia 7 de Noviembre, el gobierno de Victoria puso en marcha este lunes el programa de rehabilitación de vialidades.

Por instrucción del alcalde Lalo Gattás, personal de la Secretaría de Obras Públicas realizó trabajos de reparación de pavimento en las calles 8 y 9 Chihuahua, del fraccionamiento San José, como parte de las acciones para mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial.

De manera simultánea, otra cuadrilla atendió reportes ciudadanos en la calle Juan José de la Garza, de la colonia Mainero, así como en la calle Berriozábal, entre José Escandón y Juan B. Tijerina.

Como parte del programa de obra, también se concluyó la pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Canario, en la colonia 7 de Noviembre, vialidad que conecta el eje vial Lázaro Cárdenas con la avenida Las Palmas y que fortalecerá la movilidad de las familias de este sector.

Estás acciones son parte del compromiso del gobierno de Victoria de mantener un programa permanente de rehabilitación de calles, atendiendo los reportes ciudadanos y mejorando la infraestructura vial de la Capital del Estado.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com