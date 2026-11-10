Intensifica gobierno de Victoria rehabilitación de vialidades con bacheo y pavimentación

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con una intensa jornada de bacheo en distintos sectores de la ciudad y la conclusión de la pavimentación asfáltica de una extensa calle en la colonia 7 de Noviembre, el gobierno de Victoria puso en marcha este lunes el programa de rehabilitación de vialidades.

Por instrucción del alcalde Lalo Gattás, personal de la Secretaría de Obras Públicas realizó trabajos de reparación de pavimento en las calles 8 y 9 Chihuahua, del fraccionamiento San José, como parte de las acciones para mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial.

De manera simultánea, otra cuadrilla atendió reportes ciudadanos en la calle Juan José de la Garza, de la colonia Mainero, así como en la calle Berriozábal, entre José Escandón y Juan B. Tijerina.

Como parte del programa de obra, también se concluyó la pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Canario, en la colonia 7 de Noviembre, vialidad que conecta el eje vial Lázaro Cárdenas con la avenida Las Palmas y que fortalecerá la movilidad de las familias de este sector.

Estás acciones son parte del compromiso del gobierno de Victoria de mantener un programa permanente de rehabilitación de calles, atendiendo los reportes ciudadanos y mejorando la infraestructura vial de la Capital del Estado.