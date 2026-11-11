Marco Antonio Vázquez Villanueva

Fue un madrazo…

El Instituto Nacional Electoral nació en la peor crisis de democracia que se vivió en el México moderno, se gestó allá por 1990, luego de la elección presidencial de 1988, un proceso cuestionado, todo mundo decía que el PRI había perdido, pero no se reconoció a otro ganador y Carlos Salinas fue presidente.

Tardó, el árbitro electoral, años en encontrar respaldo, natural porque nació con una minoría de mexicanos pensando que iba a funcionar; apenas el 30 por ciento creía que iba a garantizar elecciones limpias.

Pero maduró, fue tomando fuerza y, por muchos años, incluso, lideró a todas las organizaciones públicas y privadas en cuanto a confianza ciudadana, hubo encuestas que, en su mejor momento, le daban un grado casi de certeza a sus acciones.

El preámbulo viene a colación porque los políticos de hoy parecen no darse cuenta de que están acabando con la institución que ha garantizado la transición en México, la que ha permitido que nuestra democracia mantenga en paz al país y le atizan al órgano electoral que hasta pareciera quieren acabarlo cuando el objetivo debe ser fortalecerlo y le daré razones.

Con lo que hoy es el INE, el PRI ganó una Presidencia de la República, luego, el PAN lo hizo por dos ocasiones; regresó el PRI con Peña Nieto y se fue al ser echado por Morena, que está iniciando su segundo periodo al frente del Gobierno de la República, en todos los casos, la transición fue en paz, en completa calma para el país, incluso la de 2006, cuando AMLO se mantuvo en guerra y en plantones durante meses, no paso de eso, fue más la gente que confió en el órgano electoral que en quien tres sexenios después fue el presidente.

La transición siempre fue en calma, incluso, siempre más tersa una que la otra, más de lo que se esperaba en algunos casos y, en parte, se debe a que los resultados de las elecciones eran incuestionables, confiables, limpios o eso se consideraba al ser emitidos o respaldados por el IFE o lo que hoy es de el, el INE.

El caso es que, para el próximo año, la elección intermedia del 2027 en la que se disputaran 17 gubernaturas y 300 distritos federales (en Tamaulipas 43 alcaldías y 22 distritos de mayoría para Diputados del Congreso estatal), se desarrollará en un ambiente tenso y esta vez no existirá ese ente confiable, un INE que permitía mantener a todo el mundo en paz porque, por lo menos, tenían la certeza de que cada voto se contaba de manera correcta.

Después de la crisis provocada al exhibir los apetitos personales de la consejera presidenta del INE, de Guadalupe Taddei, la confianza en ese órgano está por los suelos.

Según El Universal, solo dos de cada diez personas conservaron su confianza en el árbitro electoral y hay una cifra todavía más preocupante, casi el 60 por ciento de los mexicanos duda que el INE vaya a poder realizar un buen trabajo en la próxima elección.

Hay más encuestas que midieron el impacto de la presunta corrupción de Guadalupe Taddei y su affaire con Alfredo Hernández, empresario que era proveedor del INE y que mantenía contratos por cientos de millones de pesos con el organismo que dirigía su reina, invariablemente, se observa una caída en la confianza en el organismo, aparece la duda respecto a su capacidad para organizar una elección y más de la mitad de los mexicanos lo consideran corrupto y poco confiable en este momento.

Y créalo, el problema no es que caiga la confianza en el árbitro electoral, lo grave es lo que puede ocasionar dicho fenómeno, peor aún, que su poca credibilidad genere conflictos postelectorales y nadie tenga la confianza ni el liderazgo social para frenarlos.

Según El Universal, ocho de cada diez mexicanos creen que hay corrupción generalizada en el INE; seis de cada diez no confían en su capacidad para organizar una elección; siete de cada diez no confían en su independencia y el 63 por ciento cree que no habrá elecciones transparentes.

Con esos números, ¿se imagina una elección cerrada? ¿Quién podrá parar a los inconformes si, al parecer, nadie tiene autoridad moral para ello?

Parece algo intrascendente, pero no lo es, le insisto, con todas sus deficiencias, el INE era un organismo que frenaba protestas o revueltas sociales porque, una vez que la gente acudía a las urnas, todos salían confiados en que se haría lo correcto.

Conclusión, el escándalo Taddei fue un madrazo para nuestra democracia, un golpe demoledor ante el que en este momento se tienen que buscar opciones para amortiguarlo, porque, de otra manera, puede concluir en un muy largo periodo postelectoral de violencia, ya que no habría una institución confiable que pueda frenarlo…

LOS INFORMES DE LOS DIPUTADOS… Pocas veces se puede reconocer que los legisladores de Tamaulipas hacen bien la chamba, por eso hay que aprovechar los buenos momentos.

Mire, su presidente, Humberto Prieto, hizo algo que no se tenía frecuentemente en la legislatura, informar, una rendición de cuentas a la ciudadanía, luego de él, diputados de todas las fracciones parlamentarias han intentado hacer lo mismo, ya vimos a Magaly Deandar, a los de Nuevo Laredo, más otros que escapan a nuestra memoria,

El tema nos lo recordó la legisladora Yuriria Iturbe, ella celebró dos años de gestión legislativa al afirmar que la transformación se hace desde las leyes, ahí enumero 34 iniciativas nacidas de escuchar y acompañar a docentes, familias, niñez y juventud de Tamaulipas.

En su exposición dijo que las propuestas nacen de escuchar a la gente, y que más de la mitad son del área educativa al considerarla la más importante para la transformación de la gente.

Más allá de los números, más allá de lo que ella dice y han dicho los legisladores, estos ejercicios sirven para que usted y yo monitoreemos a nuestros representantes populares, comprobemos, con nuestra realidad, si chambearon o no, sobre todo, si es real que lo escucharon.

Concluyo, en la época de las redes sociales, estos informes se vuelven unas joyas para el pueblo porque podrá cruzar datos, observar lo realizado y concluir quien cumple y quien no, sobre todo en estos momentos de calenturas políticas…

VISITARÁ AMÉRICO PUERTO DEL NORTE; SUPERVISARÁ MANIOBRAS DE CARGA COMERCIAL… El gobernador Américo Villarreal Anaya realizará la tarde de este jueves una visita de trabajo a las instalaciones del Puerto del Norte, en Matamoros, para supervisar las maniobras de carga que se realizan en el buque UAL Fortitude, el cual zarpará el viernes hacia Brasil con un cargamento de casi 2 mil toneladas de trifluoruro de aluminio.

Esta actividad marcará el inicio de las operaciones de comercio exterior desde el puerto matamorense y la consolidación de este recinto portuario como una alternativa para la industria, con la capacidad para operar maniobras de carga de mayores especificaciones.

Gustavo Guzmán Fernández, director general de la Administración Portuaria Integral de Tamaulipas informó que el buque UAL Fortitude de bandera portuguesa, de 138.07 metros de eslora y 21 metros de manga llegó al puerto de Matamoros este miércoles, realizando las maniobras de arribo y atraco sin ningún incidente.

Como resultado del fuerte impulso del gobernador de Tamaulipas, al Puerto del Norte, la empresa Orbia Fluor & Energy Materials, con una planta de producción relacionada con la industria química instalada en Matamoros, se ha convertido en el primer cliente establecido del Puerto del Norte y en los próximos meses continuará utilizando estas instalaciones para el envío de cargamento al extranjero.

REALIZA UAT TERCER CONGRESO INTERNACIONAL DE URBANISMO… Organizado por la FADU en el Centro Universitario Sur, el encuentro reúne a especialistas de El Salvador, Costa Rica y México, para reflexionar junto a docentes y estudiantes sobre los retos de las zonas conurbadas.

En el marco de sus 55 años de excelencia académica, e impulsada por la visión del rector Dámaso Anaya Alvarado de generar conocimiento con impacto social, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizó el Tercer Congreso Internacional de Urbanismo.

Bajo el lema “Zona Metropolitana Hacia el Futuro: Regeneración y Transformación Urbana”, el evento se desarrolló en el Centro Universitario Sur con la participación de conferencistas de El Salvador, Costa Rica y México, quienes reflexionaron junto a docentes y estudiantes sobre los retos que enfrentan las zonas conurbadas en la actualidad.

En la ceremonia inaugural, la directora de la FADU-UAT, Lisbeth América Brandt García, señaló que el congreso busca vincular el conocimiento académico con las políticas públicas para beneficio de las comunidades, y reflexionar sobre el desafío de transformar las zonas conurbadas para mejorar la vida de quienes las habitan.

Enfatizó que bajo el liderazgo del rector Dámaso Anaya se ha fortalecido la investigación y la vinculación como medios para contribuir al desarrollo y al bienestar de la sociedad.

Asimismo, destacó que la regeneración urbana implica renovar el espacio físico y, a la par, recuperar su valor social para consolidar entornos sostenibles, resilientes e inclusivos. En el caso de la zona metropolitana de Tampico, Madero y Altamira, subrayó que se comparten dinámicas territoriales, sociales y ambientales que requieren una visión conjunta, ante lo cual la UAT asume la responsabilidad de generar conocimiento y contribuir a la construcción de soluciones acordes a la realidad de Tamaulipas.

Durante el congreso se abordaron temáticas sobre la producción del hábitat y los procesos de transformación urbana en el contexto latinoamericano. Estos temas enriquecen la formación de los estudiantes al permitirles intercambiar ideas con especialistas y dimensionar el impacto social de las decisiones que tomarán en su ejercicio profesional.

En la ceremonia inaugural estuvieron presentes la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya; el presidente municipal de Madero, Erasmo González Robledo, y el alcalde de Altamira, Armando Martínez Manriquez, así como directivos de las facultades de la zona sur.

ALCANZA EL PROGRAMA ILUMINANDO A VICTORIA 3,900 LÁMPARAS INSTALADAS… ​El proyecto 2026 refuerza la seguridad y visibilidad en avenidas principales, accesos carreteros y colonias del municipio.

Con el compromiso de brindar calles más seguras, espacios públicos y mayor tranquilidad para las familias victorenses, el Gobierno Municipal que encabeza Lalo Gattás, registra un avance de 3,900 lámparas de última tecnología LED instaladas a través del programa Iluminando Victoria.

El trabajo continuo y planificado por zonas que ejecuta el personal del Departamento de Alumbrado Público en calles, avenidas y bulevares de mayor flujo vehicular y peatonal permitió cerrar el mes de octubre con el reemplazo de 338 luminarias.

El programa Iluminando Victoria que alcanza una cobertura del 98 por ciento, se implementan equipos ahorradores de última generación de 60 a 150 watts que garantizan una cobertura de luz óptima y de alta resistencia

Las arterias de intensa circulación que se reforzaron destacan el​libramiento Naciones Unidas, Eje Vial Lázaro Cárdenas, entronques carreteros, avenidas principales con gran carga vehicular.

A la par de la modernización en grandes avenidas, se atienden de manera permanente los folios de atención ciudadana recibidos a través de la línea 072. En este esquema de sustitución y reemplazo con luminarias de 50, 60, 80 y 100 watts.

En el programa de atención se incluyó la avenida De la Unidad, Calles: Conrado Castillo, Santa María de Aguayo, 25 de Septiembre, Sonora, Jesús Elías Piña, Ocampo, Aldama, Anaya, Matamoros y Guerrero.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com