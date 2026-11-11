Destaca la UAT en el Segundo Concurso Nacional de Escoltas de Bandera y Bandas de Guerra

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Bajo el liderazgo y la visión del rector Dámaso Anaya Alvarado, quien impulsa firmemente la formación integral y las actividades cívicas de la comunidad estudiantil, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) sobresalió en el Segundo Concurso Nacional de Escoltas de Bandera y Bandas de Guerra “Altiva y Heroica Tamaulipas”. Gracias al respaldo institucional, las delegaciones universitarias conquistaron galardones de gran relevancia que reafirman el talento y la excelencia de la máxima casa de estudios del estado.

En este certamen nacional, la Banda de Guerra de la UAT tuvo un papel protagónico al cumplir una sobresaliente actuación que la consolidó entre las mejores del país, obteniendo el Tercer lugar en la categoría Superior, además de obtener los máximos reconocimientos individuales de dicha categoría: Mejor Comandante para Joel Venegas Del Ángel, Mejor Cabo Cajero para Ximena Janeth Chávez Gómez y el título de Campeón de Individuales para Alan Roberto Guevara Castro.

De manera simultánea, la Escolta de Bandera de la Facultad de Enfermería Victoria (FEV) demostró rigor, gallardía y profundo respeto patrio, conquistando el Segundo lugar en la categoría Superior y el Tercer lugar en la categoría Libre, además del reconocimiento a Mejor Sargento de la categoría Superior para el estudiante Luis Alejandro Banda Perales.

Cabe mencionar que la FEV ha mantenido un desempeño sobresaliente en este certamen nacional, destacando su trayectoria desde la primera edición, donde obtuvo el primer lugar de forma absoluta tanto en la categoría Nivel Superior como en la Categoría Libre, además de galardones individuales.

El evento cívico y deportivo se llevó a cabo en el Polyforum Dr. Rodolfo Torre Cantú de Ciudad Victoria, reuniendo a escoltas y bandas de guerra provenientes de diez estados de la república con el objetivo de fomentar la identidad nacional, la disciplina y el respeto a los símbolos patrios.

Estos resultados reflejan el valor de la constancia, la disciplina y el trabajo en equipo, consolidando el compromiso inquebrantable de la comunidad universitaria con la excelencia, la formación cívica y el enaltecimiento de la identidad tamaulipeca y nacional.