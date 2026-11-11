Inauguran Foro Estatal de Protección Civil 2026 para fortalecer la prevención y respuesta ante emergencias

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Tampico, Tamaulipas.- Con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno, especialistas, consultores y representantes del sector privado, se inauguró el Foro Estatal de Protección Civil 2026, en Expo Tampico, un encuentro de tres días orientado a fortalecer la cultura de la prevención, impulsar la profesionalización del personal y compartir conocimientos para mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

El evento fue encabezado por Luis Gerardo González de la Fuente, coordinador estatal de Protección Civil, quien destacó la importancia de generar espacios de intercambio de experiencias y conocimientos entre instituciones municipales, estatales y federales, así como con especialistas del sector privado, a fin de unificar criterios y consolidar mecanismos de coordinación para actuar de manera conjunta ante cualquier contingencia.

Durante su intervención, González de la Fuente reconoció el interés del gobernador Américo Villarreal Anaya en materia de protección civil, al señalar que desde el inicio de su administración se mantiene la participación permanente de esta coordinación en las mesas de construcción de paz y seguridad, donde se informa diariamente sobre las condiciones meteorológicas, accidentes carreteros, incendios forestales y otros escenarios que requieren atención preventiva y operativa.

Asimismo, destacó que esta coordinación permite mantener informado al mandatario estatal y fortalecer la colaboración entre las distintas autoridades.

El coordinador estatal informó que el foro cuenta con 27 stands y cerca de 500 personas registradas, entre participantes, especialistas y representantes de diferentes sectores. Asimismo, hizo una invitación a la población en general para acercarse a estas actividades, conocer las herramientas de prevención y aprovechar las conferencias programadas, que incluyen la participación de ponentes locales, nacionales e internacionales, entre ellos especialistas de la National Fire Protection Association (NFPA).

Como parte del programa académico, Jesús Alberto Ruiz Grimaldo, de RELYON, impartió la ponencia “Introducción al manejo de crisis”, en la que abordó herramientas para identificar, gestionar y atender situaciones críticas, haciendo énfasis en la toma de decisiones, la comunicación efectiva y la coordinación de equipos de trabajo.

Por su parte, Francisco Merchant presentó la conferencia “Respuesta a emergencias ferroviarias con materiales peligrosos”, donde compartió conocimientos técnicos sobre protocolos de actuación, identificación de riesgos y coordinación de recursos para atender incidentes que involucren sustancias peligrosas, con el propósito de proteger la integridad de las personas y el entorno.

Asimismo, Juan Carlos Castillejo, director de Cardio Protección, desarrolló el tema “Sitios Cardioprotegidos”, enfocado en la importancia de contar con espacios preparados para responder ante emergencias cardiovasculares, mediante protocolos adecuados, equipos especializados y personal capacitado para brindar atención inmediata.

En el ámbito internacional, Eurídice Ibarlucea Jiménez, gerente regional de NFPA, impartió la conferencia “Bases de la Seguridad: NFPA 1, 101 y 5000”, en la que compartió criterios y referencias técnicas relacionadas con la prevención de riesgos y las condiciones de seguridad en instalaciones y espacios públicos.

Al encuentro asistió el presidente municipal de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, acompañado de autoridades municipales, así como representantes de diversas instituciones y sectores vinculados con la protección civil.

Con este foro, la Coordinación Estatal de Protección Civil busca ampliar los conocimientos técnicos, compartir experiencias y fortalecer la colaboración entre autoridades y especialistas, con el propósito de contar con personal mejor preparado y una sociedad con mayores herramientas para prevenir riesgos y responder oportunamente ante cualquier emergencia.