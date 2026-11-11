Visitará Américo Puerto del Norte; supervisará maniobras de carga comercial

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya realizará la tarde de este jueves una visita de trabajo a las instalaciones del Puerto del Norte, en Matamoros, para supervisar las maniobras de carga que se realizan en el buque UAL Fortitude, el cual zarpará el viernes hacia Brasil con un cargamento de casi 2 mil toneladas de trifluoruro de aluminio.

Esta actividad marcará el inicio de las operaciones de comercio exterior desde el puerto matamorense y la consolidación de este recinto portuario como una alternativa para la industria, con la capacidad para operar maniobras de carga de mayores especificaciones.

Gustavo Guzmán Fernández, director general de la Administración Portuaria Integral de Tamaulipas informó que el buque UAL Fortitude de bandera portuguesa, de 138.07 metros de eslora y 21 metros de manga llegó al puerto de Matamoros este miércoles, realizando las maniobras de arribo y atraco sin ningún incidente.

Como resultado del fuerte impulso del gobernador de Tamaulipas, al Puerto del Norte, la empresa Orbia Fluor & Energy Materials, con una planta de producción relacionada con la industria química instalada en Matamoros, se ha convertido en el primer cliente establecido del Puerto del Norte y en los próximos meses continuará utilizando estas instalaciones para el envío de cargamento al extranjero.