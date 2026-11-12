Crece 12.82 % el padrón de docentes de la UAT en el Sistema Nacional de Investigadores

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Derivado del plan de fortalecimiento académico y consolidación impulsada por el rector Dámaso Anaya Alvarado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) registró un incremento del 12.82 % en el número de docentes con reconocimiento vigente dentro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).

Este indicador es resultado de los dictámenes emitidos en la Convocatoria 2026 de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

El crecimiento de la planta científica responde a la estrategia de la actual administración rectoral, orientada a robustecer las capacidades institucionales de indagación y generar condiciones favorables para el ingreso, la permanencia y la promoción del profesorado en el padrón nacional.

Con ello, la gestión de Dámaso Anaya posiciona la generación de conocimiento como un eje central del quehacer universitario, lo que se traduce en una comunidad académica más sólida y con mayor capacidad para atender los desafíos de la entidad.

De acuerdo con el desglose oficial de la convocatoria, 175 catedráticos de la UAT obtuvieron o renovaron su distinción nacional. Del total de dictámenes favorables, 83 corresponden a docentes de nuevo ingreso al sistema, mientras que 92 pertenecen a académicos que acreditaron sus procesos de permanencia o promoción de nivel.

Gracias a esta expansión, la plantilla de investigación de la Universidad pasará de 468 integrantes vigentes en 2026 a sumar 528 miembros activos para el ejercicio 2027. En términos de composición demográfica, la comunidad científica universitaria mantiene una distribución equitativa, integrada en un 47 % por investigadoras y en un 53 % por investigadores.

El ascenso numérico en el SNII valida los resultados de una gestión enfocada en la investigación con impacto social, cuyo propósito es producir saber científico, tecnológico y humanístico pertinente para atender las problemáticas del entorno.

De igual forma, estos indicadores reconocen la trayectoria y productividad de las y los docentes universitarios. Su labor incide directamente en la formación de recursos humanos de alto nivel, la ejecución de proyectos aplicados, el fortalecimiento de redes de colaboración académica y la vinculación efectiva de la institución con los sectores público, social y productivo.

Mediante este desempeño, la UAT refrenda su compromiso con la excelencia educativa y la consolidación de una comunidad científica de especialistas, capacitada para aportar soluciones concretas que impulsen el desarrollo y el bienestar de Tamaulipas.