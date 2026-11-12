Entrega Gobierno de Tamaulipas dos toneladas de pescado a familias de Xicoténcatl

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Xicoténcatl, Tamaulipas.- El Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, en el marco del programa Impulso a la comercialización, realizó la entrega de 2 mil kilogramos de pescado en el municipio de Xicoténcatl, como parte de las acciones del programa NUTRIMAR-COMÚN.

Este evento se llevó a cabo en el marco de la Feria de Alimentos “Come Bien, Vive Bien”, coordinada por el Sistema DIF Estatal, de esta manera se refrenda el compromiso con la seguridad alimentaria de la población, al tiempo que promueve el consumo de productos pesqueros y genera condiciones para fortalecer la actividad pesquera y acuícola de la entidad.

La jornada fue programada por la Dirección General del Sistema DIF y coordinada por el subsecretario de Pesca y Acuacultura, Jorge de Jesús Montagner Mendoza, quien estuvo acompañado por la directora de Programas Alimentarios, Francisca González Castillo, y la presidenta municipal de Xicoténcatl, Mariela López Sosa.

Durante la entrega, las familias beneficiarias participaron en un ambiente de alegría y convivencia, recibiendo este apoyo alimentario que contribuye a mejorar el acceso a productos pesqueros y fortalecer la alimentación de los hogares tamaulipecos.

Con el programa NUTRIMAR-COMÚN, se impulsa el aprovechamiento de los recursos pesqueros como una alternativa para contribuir al bienestar de las familias y respaldar a uno de los sectores productivos fundamentales para el desarrollo de Tamaulipas.