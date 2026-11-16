Marco Antonio Vázquez Villanueva

A conquistar el territorio…

¿Para qué les sirven las redes sociales a los políticos?, la verdad es que para muy poco, contratan influencers para darse a conocer y, en esas mismas publicaciones, los destrozan, si usan las propias es peor, para ser sinceros pocos se salvan de la quema.

A la mente nos llegan aquellas imágenes de un presidente boliviano que decía contar con todo el respaldo de su pueblo, Evo Morales, pero que, en un referéndum para permanecer en el poder, perdió, los ciudadanos le dijeron que no. Con el rostro desencajado, solo atinaba a decir: “Me hicieron perder las redes sociales”.

La frase, reflexión o excusa del político boliviano viene a colación porque los políticos tamaulipecos están muy activos en el feis, también se internan en Twitter, TikTok, WhatsApp e Instagram. Y la pregunta persiste, ¿para qué les sirven o servirán las redes sociales?

Es cierto, según las estadísticas, más del 90 por ciento de los votantes utilizan las redes sociales, sin embargo, de acuerdo con la historia política moderna, en México de poco ha servido este medio de comunicación.

Las redes ni siquiera ha sido capaces de movilizar a los votantes, es más, si nos ponemos estrictos, tampoco han sido útiles para motivar odios o filias.

Me explico: de acuerdo con la percepción ciudadana, quien más ataques recibió en las redes sociales durante la elección federal de 2012 fue el PRI y su candidato, Enrique Peña Nieto, a quien no bajaban de tonto, de no saber leer, de tener un inglés pésimo, casi risible, vaya, de ser muy poca cosa para este país, el resultado ya lo conocemos, Enrique Peña Nieto obtuvo más votos que el ídolo de las redes de todos los tiempos, Andrés Manuel López Obrador, y también superó a la panista Josefina Vázquez Mota, al grado de convertirse en presidente antes que el mismo AMLO que ya dominaba el ciberespacio en esa categoría.

En la elección federal de 2015 sobraron memes, denuncias y acusaciones contra candidatos del PRI, así como varios golpes certeros contra aspirantes del PAN y sus liderazgos, y muy pocos contra la izquierda, también conocemos los resultados, volvió a ganar el PRI y de calle, se llegó a ver, por ejemplo en Tamaulipas, que los tricolores, a pesar de ser los más golpeados o el blanco predilecto de los inconformes, se llevaban el carro completo y lo mismo sucedió en varios estados de la República.

En la elección de Tamaulipas de 2016, lo que más circuló fue la foto de Cabeza N tras las rejas, detenido por delincuente juvenil, también se filtraron noticias sobre cómo operaba el reynosense en materia de seguridad desde que estuvo en Reynosa, con todo lo que se le desacredito, es más, con todo y que eran verdades lo que se hacía público, los resultados fueron a su favor y el PAN gobernó este estado durante seis años.

Para 2022 volvió a pasar lo mismo, pero al revés, ahora eran las huestes de Cabeza N, ya expertas en el manejo de las redes, las que acusaban de todo a Américo Villarreal, se daban a la tarea de denunciarlo a él o a su familia e, inmediatamente el ciberespacio se inundaba con esas noticias, otra vez, el resultado favoreció al más atacado.

Obviamente, los aspirantes a cargos de elección popular aprendieron la lección y hoy están bastante activos en las redes sociales, sin embargo, tienen un grave problema, la credibilidad.

Los usuarios de las redes consideran que los políticos no son de fiar; algunos, por el puro color del partido en el que se cobijan, hasta son señalados.

Será, desde luego, muy interesante observar el comportamiento de los electores para el próximo año, hasta en las consultas internas, obviamente, merecerá un estudio serio conocer si son motivados o no por las redes sociales y saber a ciencia cierta si los candidatos del feis son más exitosos que quienes hacen su oferta política en la calle, frente a frente.

Una cosa es muy real, las redes sociales en Tamaulipas y en gran parte del país están haciendo el papel de mentirosos, por lo menos de argüenderos o argüenderas, por aquello de la equidad de género, es decir, la mayoría de las veces dicen tantas cosas falsas o exageraciones que, cuando por fin sueltan una verdad, la gente se queda pensándolo dos veces antes de creerla, en una campaña como la que se avecina, el tiempo apremia, exacto, ya de poco servirá operar desde ahí.

Un hecho es que los usuarios de las redes sociales han aprendido a buscar sus fuentes de información y ya no se tragan tantos cuentos, aunque hay casos en los que los políticos los superan, engañan a todos, y para cuando se difunden la verdad el daño, normalmente, ya está hecho, aclaró, en el imaginario, porque en los votos todavía no ha sido posible encontrar un caso que compruebe lo anterior.

Allá por el mes de junio de 2027 sabremos si los candidatos supieron usar las redes sociales o no, que tan útiles fueron.

Por lo pronto, y por lo que hemos visto recientemente, hay que decirles a todos, aguas con el feis y, por supuesto, es un hecho que deben estar más pendientes de las redes sociales, no vaya a ser que les pase lo mismo que a Evo ja.

Conclusión: En las redes sociales no se pueden construir perfiles ganadores, quizá sirven para darse a conocer, pero difícilmente harán que alguien se convierta obtenga votos por más rey del feis que pueda llegar a convertirse, exacto, los políticos deben buscar un mejor mensajero; más que eso, deben ganar en la calle, como en los viejos tiempos, deben salir a conquistar territorios…

RESPALDAN INDICADORES NACIONALES EN DESARROLLO ECONÓMICO Y TRANSPARENCIA FINANCIERA CRECIMIENTO DE TAMAULIPAS… En el programa Diálogos con Américo, el gobernador se refirió a los indicadores que muestran Tamaulipas crece con orden

Los indicadores nacionales en materia de desarrollo económico, de ocupación laboral, inversión y el manejo honesto y transparente de los recursos públicos, acreditado por calificadoras nacionales e internacionales, muestran que Tamaulipas crece con orden, “vamos bien”, aseguró el gobernador Américo Villarreal Anaya.

El mandatario tamaulipeco destacó los avances que dio a conocer el INEGI que colocó a Tamaulipas en tercer lugar de desarrollo industrial a nivel nacional, solamente por abajo del Estado de México y Nuevo León.

Américo Villarreal afirmó que esta es la visión de ahora de los gobiernos progresistas y humanistas que se conducen con honestidad en el manejo de las finanzas públicas y que sabe que sus recursos deben de estar destinados principalmente a buscar una mejor justicia social, bienestar y un marco de paz, de tranquilidad y de oportunidades, de trabajo.

Durante la emisión del programa Diálogos con Américo, este domingo a través del Sistema Estatal de Radio y Tevisión Tamaulipas, el mandatario agregó que su gobierno se ha destacado por el manejo correcto de las finanzas, logrando las mejores calificaciones crediticias de empresas evaluadoras internacionales y de las instituciones financieras.

Las mejores condiciones financieras, reconoció, permiten acceder a créditos con una sobretasa de 0.34 puntos porcentuales respecto de la tasa de referencia. A ello se suma un incremento acumulado de 34% en los ingresos propios del estado, sin aumentar impuestos.

“Es muy importante en la concepción de la confianza crediticia en el buen manejo de nuestras finanzas y eso nos apuntala para que siga habiendo oportunidades de inversión tanto de empresas interesadas en localizarse en nuestra entidad y también de las obras de infraestructura que nos apoya el gobierno federal de la doctora Claudia Sheinbaum y las propias que está haciendo nuestro gobierno”, expresó.

Américo Villarreal hizo una amplia exposición de los proyectos en Tamaulipas que cuentan con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, los cuales contribuyen al desarrollo del Plan México y que permiten aprovechar las ventajas competitivas y estratégicas de nuestro estado para mantener el liderazgo en el intercambio comercial con los Estados Unidos.

Entre las inversiones previstas mencionó cerca de 40 mil millones de pesos para la segunda etapa del Puerto del Norte y el desarrollo del campo petrolero Trión, en aguas profundas del Golfo de México, donde se contempla perforar 24 pozos, además de las inversiones en energía eólica, la ampliación de infraestructura aduanera en Nuevo Laredo y una nueva carretera de cuatro carriles hacia Reynosa, Matamoros y el Puerto del Norte.

En materia hidráulica, mencionó la modernización de los Distritos de Riego 025 y 026, con respaldo federal, y la segunda línea del acueducto de Ciudad Victoria, cuyo avance ronda el 70%, obras a las que se suma la carretera Mante-Ocampo-Tula, que ya está en operaciones y que fue reconocida nacionalmente con importantes premios por su calidad constructiva y características ambientales.

En la parte final del programa, el gobernador refirió que así como hay obras que se ven y se pueden palpar y reconocer, el Gobierno del Estado también se ha empeñado en impulsar y mejorar desde un aspecto humanista, “pero no se ve a veces en concreto, no se ve en varillas, en tabiques, sino en la conducción y en la disposición de varias circunstancias de índole social que nos van dando rumbo, certidumbre”, dijo.

En ese sentido, mencionó también de forma muy sustantiva, lo que hace la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, la doctora María de Villarreal a través de Lazos de Bienestar que trabaja para reconstruir el tejido social y permite ver cómo la gente cambia sus aspectos y su aprecio por la vida y por las oportunidades que se pueden abrir, “todo eso creo que nos va dando un gobierno del cual nos caracterizamos y nos ufanamos de ser realmente humanistas”, finalizó.

DESARROLLA LA UAT MODELO PARA PREDECIR ZONAS DE RIESGO DEL GUSANO BARRENADOR EN TAMAULIPAS… Expertos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia trabajan en un diagnóstico para identificar dónde se desplaza la mosca y orientar con mayor precisión el combate a la plaga.

Especialistas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) desarrollan un modelo de distribución potencial y zonas de riesgo para combatir el gusano barrenador en la entidad. La investigación, encabezada por el Dr. Francisco Reyes Zepeda, utiliza modelos de simulación y variables ambientales para anticipar el desplazamiento de la plaga y optimizar la liberación de moscas estériles.

El investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAT dijo que harán un diagnóstico para registrar los casos y crear el modelo con el fin de conocer las circunstancias en que la mosca puede estarse desplazando.

Explicó que van a tomar diferentes variables ambientales a través de modelos de simulación y con los datos del ganado infectado harán las proyecciones de cómo se está moviendo la mosca.

Señaló que el trabajo tiene también como meta, que los recursos invertidos en el combate de la plaga impacten con más precisión, porque lamentablemente es una problemática que va a tardar más de 15 años en erradicarse.

“Entonces tenemos que ir trabajando sobre modelos que nos digan hacia dónde van y si le agregamos esta parte de la variabilidad ambiental con el cambio climático y la incertidumbre que tiene la gente se vuelve mucho más complejo”, indicó.

El Dr. Reyes Zepeda Añadió que para el estudio se creó un grupo multidisciplinario con expertos de diferentes planteles de la Universidad y se abordarán temas de trabajo social, así como cuestiones ecológicas.

“Entonces aquí en el estado queremos identificar precisamente cuáles son esas regiones en donde las condiciones ambientales son propicias para que la mosca se multiplique, y ahí es donde podemos ayudar al gobierno, y decir en esa zona pueden liberar la mosca estéril”, comentó.

Sostuvo que es muy importante la participación de los ganaderos, para conocer las implicaciones que ha tenido esta problemática en sus rendimientos productivos.

“Es decir, cuánto les ha afectado y qué están haciendo. Porque no sabemos realmente cuáles son los municipios o lugares donde hay más infestación. Entonces este proyecto busca es conocer esa parte, porque algunos casos no reportan”, aseveró.

MEJORA GOBIERNO DE VICTORIA VIALIDADES EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD… Con acciones permanentes de conservación y rehabilitación de calles, el Gobierno de Victoria, que preside el alcalde Eduardo Gattás Báez, continúa mejorando las condiciones de movilidad en distintos sectores de la ciudad.

A través de las cuadrillas de trabajo, se llevaron a cabo labores de mantenimiento y rehabilitación de vialidades en los fraccionamientos Fuego Nuevo, Hacienda del Sol, Álamos, San José, Lomas de Santander, Montes Altos y Zozaya, así como en las colonias Héroe de Nacozari, Leyes de Reforma y la zona centro.

Estas acciones forman parte del programa permanente de atención a la infraestructura vial, mediante el cual se atienden los sectores que requieren mantenimiento, dando respuesta a una de las principales demandas de las familias victorenses.

El alcalde Lalo Gattás destacó la importancia de mantener en buenas condiciones las calles de la ciudad, al señalar que cada vialidad rehabilitada contribuye a mejorar la movilidad, facilitar los traslados y brindar mayor seguridad a quienes diariamente se desplazan a sus centros de trabajo, escuelas y actividades cotidianas.

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