Redacción Infonorte

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Con el objetivo de fortalecer la producción de alimentos para el autoconsumo, contribuir a la seguridad alimentaria y favorecer la economía de las familias rurales, el Gobierno del Estado de Tamaulipas acercó apoyos para el establecimiento de huertos de traspatio a habitantes de los municipios de Bustamante, Jaumave y Miquihuana, en la región del altiplano tamaulipeco.

A través del programa U043 Apoyos de Atención para el Sector Rural, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura realizó la entrega de 202 paquetes de semillas e implementos destinados a la instalación y aprovechamiento de huertos familiares, mediante personal de la Dirección de Desarrollo Rural y Pymes.

“Del total de apoyos entregados, 51 fueron destinados a familias del municipio de Bustamante, 96 a Jaumave y 55 a Miquihuana, contribuyendo así a ampliar las oportunidades de producción de alimentos en los hogares y fortalecer las capacidades productivas de las comunidades rurales”, comentó.

Cada paquete incluye semillas de calabaza, chile, tomate, espinaca, acelga, betabel, zanahoria y cebolla, además de implementos para facilitar el establecimiento, mantenimiento y cuidado de los huertos. Estos insumos permitirán a las familias aprovechar sus espacios disponibles para cultivar hortalizas y contar con alimentos frescos y nutritivos para su consumo.

Mediante estas acciones, el programa contribuye al fortalecimiento de la autosuficiencia alimentaria, la diversificación de la producción familiar y la generación de ahorros en los hogares, al proporcionar herramientas que favorecen el aprovechamiento de los recursos disponibles y la producción de alimentos de manera directa.

La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, encabezada por Antonio Varela Flores, refrenda su compromiso de impulsar políticas públicas y acciones orientadas a atender las necesidades del sector rural, fortalecer las capacidades productivas de las familias y generar mejores condiciones de bienestar para las comunidades de Tamaulipas.

Durante el acto de entrega se contó con la coordinación y presencia de Manuel Báez Martínez, presidente municipal de Jaumave; Maricela Rodríguez González, alcaldesa de Bustamante; el director de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Miquihuana, así como de las familias beneficiarias de este programa.