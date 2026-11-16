Redacción Infonorte

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los indicadores nacionales en materia de desarrollo económico, de ocupación laboral, inversión y el manejo honesto y transparente de los recursos públicos, acreditado por calificadoras nacionales e internacionales, muestran que Tamaulipas crece con orden, “vamos bien”, aseguró el gobernador Américo Villarreal Anaya.

El mandatario tamaulipeco destacó los avances que dio a conocer el INEGI que colocó a Tamaulipas en tercer lugar de desarrollo industrial a nivel nacional, solamente por abajo del Estado de México y Nuevo León.

Américo Villarreal afirmó que esta es la visión de ahora de los gobiernos progresistas y humanistas que se conducen con honestidad en el manejo de las finanzas públicas y que sabe que sus recursos deben de estar destinados principalmente a buscar una mejor justicia social, bienestar y un marco de paz, de tranquilidad y de oportunidades, de trabajo.

Durante la emisión del programa Diálogos con Américo, este domingo a través del Sistema Estatal de Radio y Tevisión Tamaulipas, el mandatario agregó que su gobierno se ha destacado por el manejo correcto de las finanzas, logrando las mejores calificaciones crediticias de empresas evaluadoras internacionales y de las instituciones financieras.

Las mejores condiciones financieras, reconoció, permiten acceder a créditos con una sobretasa de 0.34 puntos porcentuales respecto de la tasa de referencia. A ello se suma un incremento acumulado de 34% en los ingresos propios del estado, sin aumentar impuestos.

“Es muy importante en la concepción de la confianza crediticia en el buen manejo de nuestras finanzas y eso nos apuntala para que siga habiendo oportunidades de inversión tanto de empresas interesadas en localizarse en nuestra entidad y también de las obras de infraestructura que nos apoya el gobierno federal de la doctora Claudia Sheinbaum y las propias que está haciendo nuestro gobierno”, expresó.

Américo Villarreal hizo una amplia exposición de los proyectos en Tamaulipas que cuentan con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, los cuales contribuyen al desarrollo del Plan México y que permiten aprovechar las ventajas competitivas y estratégicas de nuestro estado para mantener el liderazgo en el intercambio comercial con los Estados Unidos.

Entre las inversiones previstas mencionó cerca de 40 mil millones de pesos para la segunda etapa del Puerto del Norte y el desarrollo del campo petrolero Trión, en aguas profundas del Golfo de México, donde se contempla perforar 24 pozos, además de las inversiones en energía eólica, la ampliación de infraestructura aduanera en Nuevo Laredo y una nueva carretera de cuatro carriles hacia Reynosa, Matamoros y el Puerto del Norte.

En materia hidráulica, mencionó la modernización de los Distritos de Riego 025 y 026, con respaldo federal, y la segunda línea del acueducto de Ciudad Victoria, cuyo avance ronda el 70%, obras a las que se suma la carretera Mante-Ocampo-Tula, que ya está en operaciones y que fue reconocida nacionalmente con importantes premios por su calidad constructiva y características ambientales.

En la parte final del programa, el gobernador refirió que así como hay obras que se ven y se pueden palpar y reconocer, el Gobierno del Estado también se ha empeñado en impulsar y mejorar desde un aspecto humanista, “pero no se ve a veces en concreto, no se ve en varillas, en tabiques, sino en la conducción y en la disposición de varias circunstancias de índole social que nos van dando rumbo, certidumbre”, dijo.

En ese sentido, mencionó también de forma muy sustantiva, lo que hace la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, la doctora María de Villarreal a través de Lazos de Bienestar que trabaja para reconstruir el tejido social y permite ver cómo la gente cambia sus aspectos y su aprecio por la vida y por las oportunidades que se pueden abrir, “todo eso creo que nos va dando un gobierno del cual nos caracterizamos y nos ufanamos de ser realmente humanistas”, finalizó.