Fortalecen Lucy y Lalo Gattás bienestar de las familias victorenses
Con el compromiso de fortalecer el bienestar de las familias victorenses, la presidenta del Sistema DIF Victoria, Lucy de Gattás, acompañada del alcalde Lalo Gattás, encabezó la cuarta entrega de 3 mil apoyos del programa alimentario “Voluntad para Ayudar a las Familias”
Por Roberto Iván Aguilar Tejada
Ciudad Victoria.- Con el compromiso de fortalecer el bienestar de las familias victorenses, la presidenta del Sistema DIF Victoria, Lucy de Gattás, acompañada del alcalde Lalo Gattás, encabezó la cuarta entrega de 3 mil apoyos del programa alimentario “Voluntad para Ayudar a las Familias”, en las instalaciones del organismo asistencial.
Ante las y los beneficiarios, Lucy de Gattás reafirmó el compromiso de mantener, durante el último año de la administración municipal, una atención cercana, sensible y oportuna para las familias que más lo necesitan, mediante acciones que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida.
“Nuestra responsabilidad es contribuir a mejorar sus condiciones de vida y bienestar. En el DIF Victoria seguiremos trabajando con el corazón, responsabilidad y voluntad de ayudar”, expresó.
Asimismo, reiteró su agradecimiento a la Dra. María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, y al gobernador Américo Villarreal Anaya, por el respaldo y el impulso que brindan a este programa alimentario, que permite ampliar su cobertura y llegar a más personas y comunidades de la Capital.
Por su parte, el alcalde Lalo Gattás reconoció el trabajo que realiza Lucy de Gattás y su equipo de colaboradores para acercar estos apoyos a más de 3 mil beneficiarios, entre adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y menores de edad.
Con esta cuarta entrega, el DIF Victoria refrenda su compromiso de continuar impulsando programas de asistencia social que contribuyan a la alimentación, el bienestar y una mejor calidad de vida de las familias victorenses.