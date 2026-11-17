Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Como resultado de las estrategias de vinculación educativa y fortalecimiento a la investigación temprana que impulsa el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, estudiantes del Club de Ciencias “Amor por la Ciencia” obtuvieron una acreditación internacional para representar a México en la Feria de Ciencia y Tecnología Girasoles 2027, que se celebrará en Paraguay.

El logro lo alcanzaron Brandon Daniel Barrientos Sánchez y Cristhian Almanza Carballo, alumnos de la Escuela Primaria Fernando San Pedro, bajo la asesoría del Dr. Orlando Josué Martínez Arvizu, catedrático de la Facultad de Comercio y Administración Tampico de la UAT, tras destacar con su proyecto “Plástico sin contaminar: Creando bioplástico ecológico” durante la ExpoCiencias Nacional 2026, efectuada en Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con el acta emitida por la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología (REDMex) , con el aval del Gobierno de Nuevo León, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y el Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico para América Latina (MILSET AMLAT), el proyecto universitario fue evaluado entre 490 propuestas provenientes de 27 estados de la República Mexicana, las cuales pasaron por el dictamen de 638 evaluadoras y evaluadores.

Durante su participación en Monterrey, los alumnos agradecieron el respaldo del rector Dámaso Anaya por promover iniciativas como el Club de Ciencias “Amor por la Ciencia”, espacio donde crearon su propuesta ecológica. Este programa de la UAT acerca la ciencia a niñas y niños de entre 6 y 12 años en diversas sedes de Tamaulipas mediante talleres lúdicos y experiencias prácticas que fomentan el pensamiento crítico y la búsqueda de soluciones sostenibles.

Previamente, los estudiantes aseguraron su pase a la etapa nacional al obtener el segundo lugar estatal en la ExpoCiencias Tamaulipas 2026, destacando por diseñar un bioplástico soluble en agua que busca reducir la contaminación por residuos plásticos.

Con estas acciones, la UAT reafirma su compromiso de despertar la vocación científica desde la educación básica, brindando herramientas que proyectan el talento de la niñez tamaulipeca hacia foros internacionales.