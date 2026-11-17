Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El gobierno de Victoria, que preside Eduardo Gattás Báez, a través de la Secretaría de Bienestar Social y el Departamento del Deporte y la Juventud, expidió la Convocatoria del Premio Municipal del Deporte 2026, ceremonia prevista para el 11 de diciembre del presente año, en la concha acústica del Paseo Méndez, en punto de las 17:00 horas.

Las propuestas de los candidatos al galardón se recibirán a partir de la fecha, en las oficinas del Departamento del Deporte del Municipio de Victoria, en el 16 y 17 Hidalgo N. 111 Planta Baja Zona Centro, en horario de 09:00 a.m. a 14:00 p.m, cerrándose la recepción el 27 de noviembre de 2026.

En esta edición, el Municipio de Victoria asigna $100.000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N) para este concurso.

CATEGORÍAS

Se premiará al Deportista Absoluto del Año con $15, 000.00 (Quince mil pesos); al Entrenador Absoluto del Año con $10, 000.00 (Díez mil pesos); al Mejor Periodista Absoluto del Año con $10, 000.00 (Díez mil pesos).

En la categoría de Deportista Infantil, se premiará en la rama femenil y varonil, es decir, $10.000.00 (Díez mil pesos, cada uno); en la categoría de Deportista Juvenil, también se reconocerá económicamente a la rama varonil y femenil con $10.000.00 (Díez mil pesos, cada uno); lo mismo sucede en el caso de la categoría Deporte Adaptado, $10.000.00 (Díez mil pesos para la rama femenil e idéntica cantidad para el varonil).

Para el Salón al Mérito Deportivo 2026, se establece que el ganador sólo obtiene placa de reconocimiento y su ingreso al Salón de la Fama Municipal.

En el apartado del Concurso de Periodismo Deportivo, la Convocatoria se premiará a un ganador, por lo que los participantee deberán presentar el mayor número de trabajos periodísticos que hayan realizado durante el año, en una sola categoría que incluye los géneros de entrevista, reportaje, fotografía, video reportaje y crónica, para que de esta manera el jurado calificador tenga más argumentos a la hora de decretar al triunfador.

Del mismo modo, se retoma para esta edición la premiación de $ 5.000.00 (Cinco mil pesos) para el docente de Educación Física, con mejor trayectoria.

En el siguiente enlace: Bases de la Convocatoria y Formatos de Registro al Premio Municipal del Deporte

https://drive.google.com/drive/folders/1TLq_FW9Ke9f_xIR1Q4NBJT1bZVjarQjX