Por Roberto Iván Aguilar Tejada

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, y el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la UAT (SUTAUAT), Luis Gerardo Galván Velazco, formalizaron la firma del Contrato Colectivo de Trabajo 2026, en un acto que fortalece la estabilidad laboral, el bienestar de la comunidad docente y la solidez institucional.

En la ceremonia protocolaria celebrada en esta capital, el rector Dámaso Anaya destacó que, gracias a una gestión financiera responsable y transparente, la máxima casa de estudios se mantiene como una de las universidades públicas del país sin problemas económicos estructurales, garantizando el cumplimiento salarial y la mejora continua de las prestaciones en beneficio del personal académico.

Subrayó que este logro refleja la unidad institucional y el compromiso con una educación superior de excelencia. Para ello, señaló la importancia de capacitar continuamente a los catedráticos y brindarles las herramientas necesarias. De este modo, las futuras generaciones de docentes estarán mejor preparadas y los estudiantes egresarán con una sólida formación profesional y humana, listos para responder a las necesidades de Tamaulipas.

Dámaso Anaya detalló que el documento firmado contempla acuerdos encaminados a robustecer la economía y calidad de vida de los catedráticos y sus familias. Entre los beneficios alcanzados destacan el incremento directo al salario ordinario tabulado, la mejora en los apoyos para material didáctico, ayuda de renta y despensa, así como el fortalecimiento a los estímulos y actividades conmemorativas del sindicato.

De igual forma, se incorporaron medidas de sentido humano y social, como una hora adicional al tiempo de lactancia para las madres docentes y el acceso gratuito a las instalaciones deportivas universitarias para las y los compañeros jubilados.

Por su parte, el secretario general SUTAUAT de la UAT, Luis Gerardo Galván Velazco, reconoció la apertura y el trato humano de las autoridades universitarias para dialogar y atender las demandas del gremio. Puntualizó que tanto la negociación como la consulta a las bases se condujeron con estricto apego a la Ley Federal del Trabajo y ante el Centro Federal de Conciliación, ejercicio que culminó con la aprobación del 97% de la planta docente en la entidad.

Añadió que este acuerdo representa un paso trascendental que fortalece la vida sindical y beneficia directamente a las familias del personal docente, reiterando el compromiso de los catedráticos de mantenerse al frente en las aulas como el motor del aprendizaje de los estudiantes y de seguir avanzando junto con la institución por la superación académica y laboral.

Con esta firma, la UAT y su comunidad académica refrendan su alianza estratégica para consolidar el crecimiento institucional, el trabajo docente de calidad y el desarrollo social del estado