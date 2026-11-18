Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) recibió la confirmación de su calificación ‘AA (mex)’ con Perspectiva Estable por parte de Fitch Ratings, una de las agencias calificadoras más importantes a nivel internacional, lo que reafirma la fortaleza financiera, la estabilidad y la confianza en la institución.

La agencia mantuvo sin cambios el Perfil Crediticio Individual de la UAT en ‘aa(mex)’, lo que refleja un desempeño presupuestal sólido, políticas responsables de control del gasto y planes de inversión claros para el futuro de la Universidad.

La ´Perspectiva Estable´ incorpora la expectativa de que el perfil financiero de la UAT se mantendrá dentro de los rangos estimados, respaldado por su buen desempeño presupuestal y su disciplina financiera.

El reporte, publicado el pasado 12 de noviembre de este año y que se encuentra en su sitio web, destaca también a la UAT como una institución con finanzas sanas y sin deuda vigente, lo que fortalece su autonomía y su capacidad financiera.

En otra parte, la calificadora establece que durante 2021-2025, los subsidios operativos federales y estatales representaron en promedio el 86.9% de los ingresos totales, bajo un esquema de apoyo recurrente y regulado para la educación superior pública en México.

Fitch reconoce la autonomía legal y operativa de la UAT, así como la creación del fideicomiso “Fondo para el Fortalecimiento de la Universidad Autónoma de Tamaulipas”, con recursos cercanos a los 3,323 millones, destinados a becas, tecnología, infraestructura e investigación, administrados por un Comité Técnico conformado por la UAT y el Gobierno de Tamaulipas.

La agencia destaca que la UAT cumple un papel fundamental en el ecosistema de educación superior del estado, por lo que su fortaleza es clave para el desarrollo económico y social de la entidad.

Bajo la gestión del rector Dámaso Anaya Alvarado, esta calificación consolida a la UAT como una universidad con finanzas sanas, con visión de futuro y con capacidad para seguir creciendo en matrícula, infraestructura, investigación y bienestar para su comunidad universitaria.