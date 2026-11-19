Redacción Infonorte

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, presidió la reunión de coordinación del Operativo Especial Invierno “Heroínas y Héroes Paisanos 2026”, convocada por la representación del Instituto Nacional de Migración en Tamaulipas.

El Programa Heroínas y Héroes Paisanos, correspondiente a la temporada invernal 2026, se desarrollará del 25 de noviembre de 2026 al 8 de enero de 2027, con el objetivo de brindar a las y los mexicanos que radican en el extranjero un ingreso, estancia y retorno seguros, con orientación y asistencia durante su tránsito por el país.

Durante el encuentro en las instalaciones del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3), con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno, la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración (INM), se revisaron las estrategias de atención, seguridad y acompañamiento que se implementarán para recibir a las y los connacionales, así como las acciones conjuntas para facilitar su desplazamiento por las carreteras y principales accesos a la entidad.

En su intervención, Villegas González destacó que Tamaulipas, por su ubicación geográfica, mantiene una dinámica migratoria de norte a sur y de sur a norte, por lo que representa una de las principales rutas de tránsito y retorno para quienes viajan a México a reencontrarse con sus familias durante la temporada decembrina.

Señaló que por indicaciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, la coordinación entre las instituciones ha permitido incrementar las atenciones brindadas por el Instituto Nacional de Migración durante el operativo. Recordó que en 2022 se registraron menos de 50 mil atenciones, mientras que en la temporada invernal del año pasado la cifra se acercó a las 150 mil, indicador que refleja el movimiento de connacionales por territorio tamaulipeco y la importancia de mantener una capacidad de respuesta adecuada.

El secretario general de Gobierno subrayó que la seguridad en las carreteras es una prioridad, por lo que llamó a las dependencias participantes a mantener presencia y vigilancia en las principales rutas de ingreso y tránsito, desde los puentes internacionales de Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, así como en los tramos carreteros de mayor circulación.

También destacó la importancia de reforzar la prevención de accidentes, agilizar la movilidad vehicular y mantener disponibles los servicios de emergencia, atención médica, auxilio vial y protección civil. En ese sentido, pidió mantener informada a la población sobre los canales de atención y denuncia, entre ellos el 911 y el 089, además de aprovechar las herramientas informativas disponibles para orientar a quienes visitan la entidad.

Villegas González reconoció la participación de las más de 40 instancias de los tres órdenes de gobierno que suman esfuerzos en este programa, y reiteró que la colaboración institucional, en concordancia con la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, permite brindar condiciones de seguridad, atención y confianza a las familias que transitan por Tamaulipas.

El Programa Heroínas y Héroes Paisanos ofrece orientación, asistencia y protección a las y los mexicanos que viven en el extranjero, mediante información sobre trámites, servicios y mecanismos de atención disponibles durante su ingreso, estancia y regreso. Para ello, mantiene canales de comunicación que permiten resolver dudas y proporcionar acompañamiento durante todo el año, con especial atención en los periodos de mayor movilidad.

Con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas y las instituciones participantes refrendan su disposición de trabajar de manera coordinada para que las y los paisanos encuentren en la entidad un tránsito seguro, atención oportuna y las condiciones necesarias para llegar a sus hogares y reunirse con sus seres queridos.