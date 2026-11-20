Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con pavimento hidráulico, el alcalde de Victoria, Lalo Gattás, puso en marcha la recuperación de la avenida Central en la colonia Lázaro Cárdenas, vialidad ubicada sobre un cauce natural de agua que colapsó por el intenso escurrimiento pluvial de los últimos meses.

Una obra significativa para los habitantes entre eje vial y calle Violeta, quiénes agradecieron al alcalde de Victoria y su equipo de trabajo durante el banderazo de inicio de los trabajos de instalación de 1,241 M2 de carpeta hidráulica.

¡Seguimos viendo resultados! expresó la Sra. Irma Pérez Castro a nombre de los 1,793 habitantes beneficiados directamente con esta obra, un agradecimiento generalizado al que se sumaron alumnos de la escuela María Isabel Mata Alvarado con su director Profr. Silvestre Reyes Ornelas.

Previo al inicio de la obra, COMAPA Victoria concluyó la sustitución de la línea de drenaje de un diámetro de 12 pulgadas de esta obra que responde a las necesidades actuales y a futuro, como lo manifestó el alcalde Eduardo Gattás Báez en el inicio de los trabajos.