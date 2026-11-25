Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Por mayoría de votos, el Cabildo de Victoria aprobó el proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal 2027, que contempla una inversión de mil 306.4 millones de pesos, orientada a fortalecer los programas, obras y servicios públicos en beneficio de las familias victorenses.

La propuesta, entregada previamente a los integrantes del Cabildo para su lectura y revisión, fue presentada y sometida a consideración durante la octogésima segunda sesión pública ordinaria, celebrada este miércoles y presidida por el alcalde de la Capital, Lalo Gattás.

El plan de inversión establece como prioridad atender las necesidades de la comunidad, mediante la asignación de recursos a acciones y proyectos que contribuyan a mejorar la infraestructura urbana, fortalecer los servicios municipales y ampliar los programas de atención a la ciudadanía.

Con esta aprobación, el Gobierno Municipal avanza en la planeación financiera para 2027, con el propósito de garantizar el funcionamiento de las áreas municipales y dar continuidad a las acciones que impulsan el desarrollo y bienestar de Victoria.