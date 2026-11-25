Redacción Infonorte

Reynosa, Tamaulipas.- En Reynosa avanzan los trabajos para el saneamiento ambiental del sector conocido como Balcones de Alcalá, en donde la máquina trituradora de llantas “Teutón”, operada a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, ha procesado más de 70 mil neumáticos, constató el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Durante un recorrido de trabajo por el predio que durante muchos años fue utilizado como tiradero de neumáticos, convirtiéndose en un foco de contaminación y riesgo para la salud de quienes habitan en el sector, el mandatario estatal hizo un llamado para seguir trabajando y aprovechar la tecnología a fin de mejorar el entorno y bienestar de las y los reynosenses.

El procurador Ambiental y Urbano de Tamaulipas, Roberto Karlo Villanueva Contreras, y el director Administrativo de la SEDUMA, Eduardo José de los Reyes Salazar, en representación del titular de la dependencia estatal, Karl Heinz Becker Hernández, informaron al gobernador que la máquina con tecnología alemana ha triturado, desde el pasado mes de agosto a la fecha, poco más de 70 mil llantas, contribuyendo también a reducir el riesgo de incendios y la proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades.

La máquina “Teutón”, que anteriormente realizó trabajos en el municipio de Matamoros, cuenta con la tecnología y capacidad para avanzar con mayor rapidez en la reducción del rezago acumulado y separar además el acero del caucho para facilitar su reciclaje.