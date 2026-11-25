Marco Antonio Vázquez Villanueva

Un cerebro para el Frankenstein llamado PRIAN…

Sin pudor alguno, el Partido Acción Nacional en Tamaulipas emitió un comunicado en el que informa que abre sus puertas a la creación de una coalición política o mezcla legal con cualquier partido político que quiera sumarse.

El guiño, lo sabemos todos, tiene un solo destinatario, el PRI.

A los tricolores es a quienes les coquetean, les ofrecen la posibilidad de ganar algo, sobre todo, de tener dinero para hacer campañas.

Y sí, sin margen de error, le puedo garantizar que juntarán sus cuerpos con la única intención de arrebatarle cargos a Morena, de ganarle presidencias municipales y distritos locales o federales.

Así es la política, la ideología se reduce a un puñado de billetes y, a veces, a la simple ilusión de obtenerlos mediante la explotación del poder que otorgan algunos puestos de elección popular. ¿O me dirá que el Verde y Morena tienen mucho en común?

No es nueva la intención de mezclar el agua y el aceite en la política, en 2024 se encarnó formalmente lo que hasta esos días era mítico, el Frankenstein llamado PRIAN, ese al que López Obrador acusaba de todo, aunque a esa fecha no existía ya que Incluso, azules y tricolores parecían enemigos jurados en muchos estados de la República.

En la elección federal pasada la coalición PAN-PRI-PRD fue una muestra clara y fehaciente de la fortaleza política e ideológica de cada partido que la conformó, se veían tan monstruosos que el ciudadano, desde muy lejos, notó más ambición que un proyecto de gobierno y los rechazó.

Desde luego, la legislación les permitió una coalición política de ese tipo, estuvieron en todo su derecho de querer ganar puestos como el de presidenta, senadores, diputados y alcaldes, el error fue mostrarse cínicos y soberbios, además de creer torpemente que podrían sumar votos como se hace en las matemáticas, no fue así, los priistas estaban dolidos, los panistas no sabían qué se pretendía y el PRD, tristemente, estaba en peligro de extinción.

¿Tendrán el mismo resultado los del PRIAN?, son otros tiempos, y esa pregunta se la tienen que hacer en este momento los adversarios, léase Morena y sus aliados.

Las circunstancias son diferentes, y en la política, dicen los teóricos, cuentan más las circunstancias de lo que parece, y van algunos argumentos:

Bien vale la pena recordarle algo a Morena, o a lo que se llama el sistema en turno, una coalición de ese tipo no es extraña, en Tamaulipas se recuerda que hace unos 30 años, de esa manera, ganó Gustavo Cárdenas Gutiérrez la alcaldía de Victoria, también en Río Bravo, los Guajardo Anzaldúa crearon un cacicazgo que tuvo el mismo origen, porque tenían un enemigo en común, el PRI.

Otra cosa más, en 2024 esa coalición no tenía futuro; si me apura, había nacido sin presente ya que fue creada con partes tan disímbolas que nunca pudieron encajar, es una realidad que no tenían ni una ideología ni un proyecto; es más, no tenían nada en común, hoy es diferente: azules y tricolores tienen el mismo enemigo, que no es otro que el gobierno en turno, Morena y sus aliados.

Vaya pues, lo que intenta el PAN al proponer una coalición ya no es descabellado, las circunstancias son completamente diferentes a las que prevalecieron hace dos años, porque en aquellos tiempos la polarización que provocaba Andrés Manuel López Obrador todavía no surtía los efectos que tiene hoy; por ese entonces AMLO solo dividía para vencer, hoy, aquella narrativa es lo que une a los adversarios del partido guinda, bueno, eso y quedarse sin casi nada.

Entonces, el anuncio que hace el PAN, en voz de su presidenta en Tamaulipas, Gloria Garza, debe, por fuerza, preocupar a Morena, porque en los municipios chicos el PRI sigue teniendo presencia y porque, en los municipios grandes, sus operadores no han sido utilizados del todo ni correctamente y ese Frankenstein los puede aprovechar.

En las circunstancias de este México lindo y querido, es claro que se requiere de definiciones, el país está polarizado y el PRIAN le atizará a esa idea, va a la elección a preguntar si se quiere seguir con lo mismo o regresar a sus brazos.

Conclusión: En 2024, darle vida al mítico Frankenstein llamado PRIAN fue un grave error político, la militancia de esos partidos no estaba preparada y se sintió traicionada. Hoy, cuando competirán juntos tres años después, pareciera que por fin encontraron un cerebro para ese monstruo, y no es otro Truko que ese mismo que pretende repetir de candidato a gobernador allá en el 2028, sino de mi se acuerda.

SUPERVISA AMÉRICO CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN SEGURA Y AVANCES DEL RESCATE DE LA LAGUNA LA ESCONDIDA EN REYNOSA… Como parte de su gira de trabajo en el municipio de Reynosa, el gobernador Américo Villarreal Anaya supervisó la construcción de la Estación Segura en las instalaciones del Parque Estatal Laguna La Escondida y constató también el avance del Plan Maestro Integral para el rescate de esta Área Natural Protegida.

Luego de poner en marcha el Operativo de Invierno Heroínas y Héroes Paisanos, el gobernador del estado hizo un amplio recorrido por la nueva Estación Segura, que registra un 45 por ciento de avance en su construcción y que contribuirá para fortalecer las acciones de vigilancia y seguridad en este emblemático espacio de esta ciudad fronteriza.

En este lugar, el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, explicó al gobernador que, una vez terminada toda la obra, se reforzará la presencia de personal de la Policía Montada, además de binomios canófilos y elementos de la Guardia Estatal en cuatrimotos, lo que garantizará la seguridad para todas las familias que acuden al parque.

El gobernador continuó su recorrido por todo el malecón de la laguna, en donde constató las labores de limpieza y rescate ambiental que se han realizado en diversos sectores del parque y dio indicaciones para que, a través de la Secretaría de Obras Públicas, se lleven a cabo otras acciones a fin de complementar el rescate integral de esta reserva natural protegida.

“Hay voluntad política y económica de arreglar todo”, expuso el gobernador en su recorrido junto con el secretario del Ayuntamiento de Reynosa, Joaquín de León Villarreal.

Indicó que, además de los trabajos de ordenamiento territorial y las obras de construcción y rehabilitación de instalaciones hidráulicas, pluviales y sanitarias, también se remodelarán el área de sanitarios, el asta bandera, la rotonda y todo el sistema de iluminación del parque.

ENTREGA RECTOR DÁMASO ANAYA 757 BECAS A ESTUDIANTES DE LA UAT… Reconoce el esfuerzo detrás de cada logro académico y llama a compartir lo aprendido para inspirar y transformar.

Con el compromiso de reconocer el esfuerzo estudiantil, reducir la deserción escolar y fortalecer la permanencia académica mediante una educación humanista e incluyente, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, encabezó la entrega simbólica de 757 becas correspondientes a los programas de Excelencia y Desempeño Académico, así como de Estímulo por Promedio Académico para hijos del personal académico sindicalizado.

Durante el acto realizado en el Centro Universitario Victoria, con enlace virtual hacia las distintas sedes de la UAT en la entidad, el rector hizo la entrega simbólica de estos apoyos correspondientes al periodo 2026-1, los cuales se distribuyen en 657 becas a la excelencia y al desempeño académico (228 en la zona norte, 238 en la zona centro y 191 en la zona sur) para los niveles de licenciatura, técnico superior universitario y bachillerato; así como en 100 becas de estímulo por promedio para hijos de docentes, asignadas en coordinación con el Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la UAT (SUTAUAT).

En su mensaje ante estudiantes, familias y autoridades universitarias, Dámaso Anaya destacó el esfuerzo constante de su administración por multiplicar los estímulos educativos para que las y los jóvenes continúen su formación con altos promedios.

“Nosotros también hacemos siempre un esfuerzo por dar cada vez más becas y apoyos extraordinarios, para que ustedes se sientan fortalecidos. Siempre buscamos que tengan los apoyos suficientes para seguir estudiando. Gracias a los apoyos que estamos brindando, hemos reducido la deserción escolar en un 6 por ciento”, aseveró el rector.

Asimismo, señaló que el propósito de estas acciones es dotar al alumnado de las herramientas necesarias para alcanzar un alto nivel al concluir su carrera, exhortándolos a aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la institución.

“Aprovechen las bondades que tiene la universidad, que son vastas, son muchas. Pues la beca viene a redondear el esfuerzo que ustedes realizan como estudiantes. Y al fin del día ¿qué queremos nosotros? Que ustedes sean excelentes profesionistas y que el día de mañana sean excelentes jóvenes que apoyen mucho al desarrollo del municipio, del estado o del país”, expresó.

Por su parte, el director general de Servicios Escolares, Jesús Gerardo Delgado Rivas, destacó que la asignación de becas a la excelencia y al desempeño académico registró un incremento superior al 25 por ciento respecto a 2023, subrayando que detrás de cada promedio sobresaliente se encuentra también el respaldo incondicional de madres y padres de familia. En tanto, el secretario general estatal del SUTAUAT, Luis Gerardo Galván Velasco, reconoció la sinergia entre la administración central y el gremio docente para consolidar prestaciones que benefician directamente a la comunidad universitaria y sus familias.

Con políticas de inclusión, apoyo económico y excelencia educativa que impactan directamente en el bienestar de las familias tamaulipecas, la Universidad Autónoma de Tamaulipas refrenda su vocación social y su liderazgo en la educación superior.

APRUEBA CABILDO DE VICTORIA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027… Por mayoría de votos, el Cabildo de Victoria aprobó el proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal 2027, que contempla una inversión de mil 306.4 millones de pesos, orientada a fortalecer los programas, obras y servicios públicos en beneficio de las familias victorenses.

La propuesta, entregada previamente a los integrantes del Cabildo para su lectura y revisión, fue presentada y sometida a consideración durante la octogésima segunda sesión pública ordinaria, celebrada este miércoles y presidida por el alcalde de la Capital, Lalo Gattás.

El plan de inversión establece como prioridad atender las necesidades de la comunidad, mediante la asignación de recursos a acciones y proyectos que contribuyan a mejorar la infraestructura urbana, fortalecer los servicios municipales y ampliar los programas de atención a la ciudadanía.

Con esta aprobación, el Gobierno Municipal avanza en la planeación financiera para 2027, con el propósito de garantizar el funcionamiento de las áreas municipales y dar continuidad a las acciones que impulsan el desarrollo y bienestar de Victoria.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com