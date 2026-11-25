Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Con el compromiso de fortalecer la sostenibilidad ambiental, fomentar la economía circular y promover la responsabilidad social universitaria en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de Familia UAT, llevó a cabo la jornada “Recolecta Tampico: entrega de materiales para reciclaje en beneficio de Casa Maka”.

Esta iniciativa, que responde a la visión humanista impulsada por el rector Dámaso Anaya Alvarado para consolidar una institución solidaria, sostenible y vinculada con las causas prioritarias de su entorno, permitió transformar la participación comunitaria en respaldo directo para niñas, niños y jóvenes de escasos recursos con diagnóstico oncológico, así como para sus familias.

Esta campaña fue encabezada por la presidenta de Familia UAT, Isolda Rendón de Anaya, quien destacó la importancia de articular el cuidado del medio ambiente con el bienestar social en apoyo a la asociación civil Casa Maka, organización que opera en Tampico un centro especializado de atención gratuita e integral contra el cáncer infantil, brindando acompañamiento médico, emocional y asistencial.

Durante la actividad se registró una amplia participación de estudiantes, docentes, personal administrativo y directivos de las facultades, unidades académicas y dependencias del Centro Universitario Sur de la UAT, quienes se sumaron mediante el acopio, pesaje y registro institucional de residuos valorizables por plantel, demostrando cómo la gestión ambiental responsable se traduce en recursos concretos para causas de salud comunitaria.

En la jornada participó la presidenta de Casa Maka, Gabriela Guadalupe García García, quien agradeció la colaboración de Familia UAT, autoridades y comunidad universitaria del Campus Sur por sumar esfuerzos para proteger el entorno ecológico y respaldar la atención de menores que enfrentan tratamientos oncológicos.

Con acciones que vinculan la educación ambiental, la sostenibilidad y la solidaridad social en beneficio de la población vulnerable, la Universidad Autónoma de Tamaulipas reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y el bienestar integral de la sociedad tamaulipeca.