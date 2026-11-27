Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con el objetivo de atraer más recursos y fortalecer la infraestructura urbana de la Capital, el alcalde de Victoria, Lalo Gattás, sostuvo una reunión de trabajo con Andrea González Reyes, directora administrativa de la Dirección General de Coordinación de Oficinas de Representación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Durante el encuentro, abordaron proyectos de pavimentación y modernización de espacios deportivos, con la finalidad de que Victoria sea considerada dentro de los programas de inversión del Gobierno Federal y avanzar en obras que respondan a las necesidades de las colonias y mejoren la calidad de vida de las familias victorenses.

El alcalde reiteró su compromiso de mantener las gestiones ante las distintas dependencias federales, tocar puertas y establecer acuerdos que permitan atraer más recursos, infraestructura y oportunidades de desarrollo para la Capital de Tamaulipas.

Para fortalecer la coordinación institucional y el impulso de proyectos que contribuyan al bienestar de las familias y al mejoramiento de los espacios públicos de Victoria, estuvieron presentes la Ing. Korina López Garza, jefa del Departamento de Planeación y Proyectos de la Secretaría Técnica, y Eusebio Alfaro Reyna, secretario de Obras Públicas del Municipio.