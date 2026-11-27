Por Roberto Iván Aguilar Tejada

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, participó en el V Foro de Rectoras y Rectores México-China, convocado de manera conjunta por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Embajada de la República Popular China en México y la Asociación China para el Intercambio Educativo Internacional (CEAIE).

En el encuentro, celebrado este jueves 26 de noviembre en las instalaciones del Centro de Innovación y Desarrollo (CID) de la ANUIES en la Ciudad de México, la agenda de trabajo comprendió los tres ejes estratégicos para el futuro de la educación superior: Inteligencia Artificial + Educación; colaboración universidad-industria y nuevos modelos de investigación conjunta; así como movilidad e intercambio de docentes y estudiantes, enseñanza de idiomas y programas de transferencia de créditos.

Durante la jornada académica, el rector Dámaso Anaya participó en una sesión de vinculación directa entre universidades de ambos países (China–Mexico University Networking Session), espacio en el que refrendó la visión de la UAT para consolidar alianzas internacionales en ciencia, tecnología, agricultura, energías y formación de capital humano global.

El encuentro bilateral reunió a titulares y directivos de universidades mexicanas y de 19 instituciones de educación superior de China, entre estas, las universidades de Wuhan, Beijing Jiaotong, Shanghai y Huazhong de Ciencia y Tecnología, con quienes el rector de la UAT intercambió perspectivas para abrir nuevas oportunidades de colaboración académica en beneficio de Tamaulipas.

La ceremonia inaugural estuvo encabezada por el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Luis Armando González Plascencia; el embajador de la República Popular China en México, Chen Daojiang; el rector general de la UAM, Gustavo Pacheco López; el secretario general del CEAIE, Yu Yang; y la representante de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI), Magdalena Liliana Bustos Aguirre, quienes coincidieron en la relevancia de consolidar este encuentro como una plataforma de diplomacia académica para transformar el diálogo bilateral en proyectos concretos de colaboración científica, innovación y educación superior.

Con su presencia en foros de alto nivel internacional, la UAT reafirma su compromiso con la proyección global, la innovación educativa y la cooperación científica en beneficio de su comunidad estudiantil y docente.