Marco A. Vázquez – Les falta progenitora

El sabio pueblo dice que cuando el río suena agua lleva, que los rumores se deben atender de principio a fin para descartar sorpresas.

En esa tesitura el rumor más constante de todo el fin de semana fue que se hacía mal manejo de los apoyos del pueblo de México para nuestros hermanos en desgracia por el terremoto, así se acusó al gobierno de Morelos, hubo señalamientos en Oaxaca, también en la Ciudad de México se pelearon unos con otros por el mismo motivo y hasta los partidos políticos de pronto nos quieren sorprender “donando” todas sus prerrogativas de lo que resta del año para apoyo a los damnificados.

Para fortuna nuestra el pueblo está consciente de que son tiempos de obrar de buena fe, apoyar, la gente sabe que hay instituciones que están por encima de cualquier sospecha como los DIF, la SEDENA, Marina, algunas iglesias y muchos grupos u organizaciones no gubernamentales.

Por eso es que ayer el Paseo Libre 17 se unió por México y se convirtió en el centro de acopio que demostró realmente lo que somos los victorenses, toneladas y toneladas de apoyo de todo tipo, la UAT en su centro de acopio frente a la rectoría fue otra muestra de ello, el DIF Tamaulipas, que será la institución encargada de hacer llegar todo lo recaudado en el Estado a su destino, igual es el ejemplo vivo del tamaño del corazón de los tamaulipecos.

Hay que reconocer la organización del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca en el este sentido, también al alcalde Oscar Almaraz y al rector Enrique Etienne Pérez del Río, a la Coparmex, la Cruz Roja a muchos liderazgos que en su casa, parques públicos o en los alrededores de sus colonias hicieron el trabajo de acopiar donativos para luego llevarlos a donde más confianza tuvieron.

¿Qué saludan con sombrero ajeno?, en realidad hoy es lo que menos importa, es más, como ciudadanos debemos estar conscientes que solo instituciones de ese tamaño tienen la capacidad de hacer llegar los apoyos en forma eficiente y oportuna.

Por supuesto que también se vio el otro lado de la moneda, políticos que no tienen madre, empresarios que aprovechan el río revuelto, organismos no gubernamentales que hacen colectas con fines de lucro a sabiendas de que a este pueblo le sobra corazón, de que ellos pueden andar descalzos o meditando que comer mañana pero no pensarán ni una sola vez como seguir ayudando.

Es probable que muchos de esos seres miserables, sin escrúpulos, rateros de convicción, nefastos, lacras sociales, políticos mugrosos que solo sueñan con engrosar sus cuentas bancarias y conservar el poder hayan actuado mal para nuevamente quitarle el taco de la boca a los más necesitados y lo hayan logrado, sin embargo le puedo garantizar que han sido los menos, incluso por televisión y todos los canales de noticias se escucha con insistencia de que en algunas partes ya se cumplieron las metas y rechazan la ayuda para que está fluya a otros lugares afectados, que todavía existen muchos y por lo tanto hay que seguir apoyando.

Van a ganar los buenos, no tenga la menor duda de que este México está de pie, unidos, con todas las manos juntas, trabajando para que el daño por el terremoto del 19 de septiembre sea menos doloroso.

Más aún, no dude que todo lo que se hace mal, la perversidad, incluso de muchos dirigentes políticos que anduvieron en plena campaña a la hora de la tragedia, se las van a cobrar en su debido momento, a la hora de que pidan el voto porque ha de saber que a muchos políticos, empresarios y presuntos dirigentes de organismos no gubernamentales les falta progenitora pero eso no impidió a nuestro pueblo demostrarles que del otro lado sobra corazón.

En otras cosas… en Austin, Texas, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, se convirtió este sábado en el primer Gobernador mexicano en asistir en el prestigiado Texas Tribune Festival, un evento que reúne a legisladores, educadores, periodistas y políticos de Texas y otras entidades de los Estados Unidos y que discuten temas de interés para la comunidad.

García Cabeza de Vaca, participó en la mesa de discusión “(Presidente Donald) Trump y México), en la que también fueron panelistas el ex Embajador de Estados Unidos en México, Antonio Garza; el Diputado Federal por Texas, Henry Cuellar; el Comisionado de Agricultura de Texas, Sid Miller y Veronica Escobar, Juez del Condado El Paso.

El Gobernador fue enfático en privilegiar una relación de respeto y colaboración mutua entre Tamaulipas y Texas, que impulsen proyectos de desarrollo económico, social y cultural en beneficio de las comunidades de ambos lados de la frontera.

También habló de la necesidad de trabajar de manera coordinada en el combate al tráfico de drogas y armas, que afecta a ambos lados de la frontera y posteriormente, en una entrevista pública realizada en el marco del mismo Festival, García Cabeza de Vaca destacó aspectos como la mayor generación de empleos formales que ha alcanzado Tamaulipas en los últimos 16 años, 29 mil en tan solo 8 meses y cómo la entidad se ha alejado de primeros lugares en la lista de los estados menos seguros en México.

