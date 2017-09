Desde la Capital

J. Guadalupe Díaz Mtz. – Polemizan por el 1er Informe

Podría decirse que, desde siempre, la democracia la dominan dos sectores nefastos en nuestro país: la clase política y el narcotráfico. ‘Ambos dos’ conocidos como ‘delincuencia organizada’. Los que delinquen al margen de la ley y los que operan amparados en leyes hechas para ser violadas. Los violentos, que trafican drogas, secuestran, extorsionan, asesinan, descuartizan. Los otros, los de ‘cuello blanco’, los que saquean al país, roban dinero público, se enriquecen a costillas del pueblo. Con otra coincidencia: ‘ambos dos’ gozan de impunidad. Hasta hoy no existe poder alguno que los haga pensar siquiera en dejar de operar. Viene todo lo anterior a cuento porque, derivado de los trágicos sucesos naturales, principalmente en Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos, Edomex y el ex DF, hubo tal presión social, que obligó a la clase política a aceptar la exigencia de que el botín (perdón, presupuesto) que se les da, no llegue a sus bolsillos, sino que se destine a la reconstrucción de las ciudades afectadas. Que se haga o no, es otra historia. Pero, de que se puede, clarísimo que se puede. En el peor de los casos, la misma autoridad electoral podría violar reglas y reglamentos, en ánimo de la urgencia por una prioridad nacional. Digo, si violan a diario cualquier ley, en cualquier rubro, ¿qué autoridad (léase contralor, auditor, procuraduría) se atrevería a sancionar a quien utilice ese dinero presupuestado para los despreciables partidos políticos y sus regenteadores, en beneficio de una sociedad necesitada? Pero ésa es también otra historia. Interesante sería saber si, aprovechando la ocasión, la misma sociedad presiona a esa mezquina clase política a modificar el financiamiento de nuestra ‘democracia’. Porque aun suponiendo que se retengan los casi $7 mil millones que el INE tiene para las nueve franquicias electoreras que operan en lo federal, significan lo que una aspirina a un enfermo de cáncer. Sin olvidar que esos casi $7 mil millones son una verdadera mentada de madre, cuando el país tiene décadas en crisis económica. Así las cosas, valdría la pena que la sociedad insista en una nueva legislación electoral, que deje de ser pastel de unos cuantos y cuyo uso a muy pocos beneficia. Que ocurra como en otros países, donde cada partido se rasca con sus propias uñas. O, por lo menos, que se escuche al diputado independiente de Jalisco PEDRO KUMAMOTO y que la ayuda gubernamental para cada partido dependa estrictamente de la votación que vaya obteniendo en cada elección. Pudiera ser un ideal ciudadano, pero… ¿Dejar la ‘democracia’ mexicana ya descaradamente en sendas manos del crimen organizado? CHISMOGRAFIA: Vaya polémica la que ha desatado el equipo jurídico del gobierno de Tamaulipas al proponer la cancelación de los tres eventos anunciados para el Primer Informe del gobernador GARCIA CABEZA DE VACA. Incluyendo el que se efectuaría en esta capital. La causa, motivo, razón o pretexto: la necesidad de aplicar medidas de austeridad, ante la desgracia de quienes perdieron vidas de familiares y/o bienes. Inicialmente se anunció que el gobernador entregaría por escrito su informe en el Congreso del Estado, para enseguida ofrecer un mensaje a los tamaulipecos, desde el Polyforum de esta capital.

Luego, 2 y 3 de octubre efectuaría eventos públicos en Tampico y Reynosa, respectivamente. Hoy, de manera oficial se sabe que el mandatario se limitará a entregar el informe por escrito. Habría que ver el concepto que tiene de ‘informe’ el equipo que jefatura el muy prestigiado ABELARDO PERALES MELENDEZ. ¿Se puede limitar la obligación a la entrega por escrito, o tiene que rendir informe hablado, en el Congreso? He allí el dilema. Por lo demás, conviene recordar que desde MANUEL CAVAZOS LERMA, el informe del gobernador se entrega por escrito al Congreso y luego cada uno (CAVAZOS, TOMAS YARRINGTON, EUGENIO HERNANDEZ y EGIDIO TORRE) ofrecían discursos detallando logros que la sociedad no divisaba. ¿Con GARCIA CABEZA DE VACA también se modificará esa parafernalia? Veremos y diremos. Por cierto, el cotarro político estatal se despabiló ante el anuncio llegado desde Italia, donde la justicia autorizaba la extradición del exgobernador TOMAS YARRINGTON… ¡¡a Estados Unidos!! Según los abogados del también exalcalde de Matamoros, su estancia en el penal de Sollicciano va para largo, pues las apelaciones serán tardadas. Concatenando temas, algo tendrá que hacer, y ya, el gobernador GARCIA CABEZA DE VACA con el control de los penales en nuestro estado. Y es que jefes (ocho) van y jefes vienen, pero ese rubro de la seguridad pública sigue siendo uno de los tendones de Aquiles para el gobierno que está por cumplir un año. ¿A poco de veras, de veritas no hay quien meta en cintura a los internos? Volviendo al tema de los sismos, otra vez la tragedia superó a las instancias gubernamentales. También a las civiles. Un irresponsable uso de redes sociales complicaba aún más las cosas. Y es que ahora cualquiera con un teléfono y cámara se convierte en ‘autoridad’. Lo peor del caso es que ellos mismos se creen sus argumentos. Pero, ni qué decir, son las ‘ventajas’ de la libertad de expresión. Lo muy malo del asunto es que el gobierno no tuvo capacidad de reacción y, cuando lo hizo, se dio con más alardes demagógicos que con intenciones de ayudar. Así, se dieron casos en que fuerzas federales llegaban al lugar del desastre, pero solo para la ‘foto p’al feis’, dejar media docena de elementos y el resto del tiempo, seguir en su trabajo… mediático. De la misma manera se daba con artistas ‘de la talla’ de DIEGO LUNA o

BELINDA, lanzando críticas a los gobernantes, cargando unas cajas con agua y, por supuesto, también ‘la foto p’al feis’. Hubo, ciertamente, una sociedad civil con muchísimas ganas de servir, de ayudar, pero a su vez rebasada por el protagonismo de cualquiera con voz fuerte gritando cualquier sandez. Una desorganización de la que con harta razón se responsabiliza al gobierno. Aunque habría que ver cuánta de esa responsabilizad queda en el ciudadano, al que valdría la pena recordar que mucho ayuda el que no estorba. En ese sentido, fuerte y alto se han escuchado las voces de párrocos, curas y obispos exigiendo a la autoridad mayor eficacia en las labores de rescate, pero… Hasta hoy no hemos escuchado a ninguno de esos santurrones que haya salido a ofrecer, fuera de oraciones y discursos, apoyo en dinero contante y sonante. En el mismo tema, no solo víctimas mortales y desastres materiales dejaron los terremotos de la semana pasada. Los hay dos que tres políticos que podrían estar viendo sus ilusiones evaporarse. Por ejemplo, el jefe de Gobierno en el ex DF, MIGUEL MANCERA, así como la delegada en Tlalpan, CLAUDIA SHEINBAUM, y hasta RICARDO MONREAL, jefazo en la Cuauhtémoc. Por cierto, LOPEZ OBRADOR les sigue sacando cada vez más ventaja a sus contrincantes y no solo en los sondeos y encuestas, sino hasta en la capacidad de reacción. Así, fue el primero en ofrecer de su Morena el 20% de su presupuesto de campaña, que luego le imitaron y superaron, pero el que pega primero pega dos veces, repetiría la abuela Trine. Y ahora, aprovechando a los pazguatos de enfrente, ANDRES MANUEL se mete a lo hondo. Y es que si ENRIQUE OCHOA, RICARDO ANAYA, DANTE DELGADO, ALEJANDRA BARRALES y el resto de la chiquitiada se aflojaron con el presupuesto del INE, les tomó la medida. Ahora reclama que, para ayudar a los damnificados por los terremotos, se supriman las pensiones a los expresidentes, se reduzca 50% la nómina de los altos funcionarios y se cancele su caja de ahorro, que beneficia solo a la alta burocracia. Se antoja difícil que lo cumplan, pero de que les dejó el estoque hasta la empuñadura, ni dudarlo. Ahora, que tampoco queda muy bien ANDRES MANUEL con el respetable

cuando propuso que el dinero que su Morena 'done' para los damnificados por terremotos sea controlado por su equipo y entregado a la gente que ellos decidan. Digo. Tan bien que la llevaba. En el mismo tema, cierto que no es momento para burlas, humor negro ni cosas parecidas, pero ¿a poco no es extracoincidente la identidad de la primera dama en 1985 y la de este 2017? El nombre de la esposa de MIGUEL DE LA MADRID es PALOMA, y así se le identificaba. Y aunque la de PEÑA NIETO se llama ANGELICA, es más conocida como 'Gaviota', por una de sus churronovelas en Televisa. ¿Aves de mal agüero? En cosas locales, negociado con 'El Guasón' HECTOR GARZA, el exdiputado guachicolito, JOSE RAMON GOMEZ JR., da por hecho que será dado de alta en Morena. Y aunque su tirada es ser candidato a la alcaldía de Reynosa, hay quien le ve tamaños para encabezar la fórmula senatorial. Como nos la sabemos, no es por allí. El espacio se agota, de modo que dejaremos para mañana la versión de que por fuerte grilla al interior de Morena, el caballeroso DR. AMERICO VILLARREAL ANAYA puede quedar fuera de la posibilidad de ser candidato a senador. Finalmente, merecido o no, las redes sociales se le han dejado caer muy duro a la primera dama ANGELICA RIVERA. A propósito, ¿alguien le ha escuchado la voz a doña BEATRIZ GUTIERREZ MÜLLER? Así se llama la esposa de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR. ¿A poco 'San Peje' le aplica aquello de que 'calladita se ve más bonita'? Digo, porque invocar la misoginia sería un pecado capital. Por hoy es todo. Mañana será otro día. P.D.- Que nadie se extrañe si de repente se encuentra con mensaje feisbuquero del diputado federal mantense ALEJANDRO GUEVARA presumiendo que, por sus gestiones, la ayuda de los tamaulipecos llegó en tiempo y forma a los damnificados por los terremotos. Sale… y vale.