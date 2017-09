Marco A. Vázquez – Instintos asesinos

Para recaudar fondos hay políticos que son capaces de todo, el ejemplo vivo lo tenemos en uno de los municipios más pobres de Tamaulipas donde se llegó hasta a atentar contra la vida de niños de kínder y personas enfermas.

Mire usted, en Abasolo, dicen que por ordenes de la alcaldesa de ese lugar, una mujer de nombre Yesika Selvera, emanada del PRI, se ordenó cortar el servicio de agua potable a los Centros de Salud y a un kínder de la localidad, justifican la acción por un adeudo de casi 14 mil pesos y la negativa de esas instituciones de cubrir los gastos.

Es un hecho que la Comapa de Abasolo no pone en riesgo su operación por la falta de esos 14 mil pesos por lo que el corte a todas luces parece un exceso, un acto violatorio a los derechos humanos, más aún, un intento de asesinato porque al parecer el acto significó que no se prestaran servicios de salud.

Cierto es, también hay que revisar porque no se han pagado las facturas del servicio pero más allá de las razones otra realidad es que el municipio puede acudir a otras medidas de apremio, más en los casos de las instituciones de salud, o al kínder, a las que fue cortado el suministro.

Obvio es que todas las Comapa´s actúan casi de la misma manera, quizá muy pocas sean tan torpes como para atentar contra los servicios de salud o de educación ya que conocen la reacción del pueblo, saben que nada es justificable en esos casos, pero si suspenden la totalidad del servicio en tomas domiciliarias, con personas pobres que cometen el pecado de no tener dinero para cubrir el recibo de un mes.

No conformes con los cortes todavía hacen cobros indebidos a sabiendas de que la gente requiere del servicio de agua potable, cobran la reconexión como si pusieran tubos de plata, hacen cargos por no pagar a tiempo y en ocasiones hasta dañan medidores o tubería y se los cargan al cliente.

Hay casos peores, cuando no dan el servicio y cobran en exceso y también cuando se deja de pagar por un mes o dos y aunque no cortan el servicio de todas formas cobran reconexiones, multas y recargos, dañando la economía de la gente porque el monto a pagar es mucho dinero para las familias que no tienen recursos.

Todavía hay más, en la gran mayoría de esas comisiones de agua potable se puede evitar el pago del servicio nomás por filiaciones partidistas o ser amigos de los gerentes o alcaldes, se sorprendería si revisará todo lo que se condona, a quienes y por qué.

Obvio es que con todos esos excesos los gerentes de las Comapa´s en casi la totalidad de los municipios de gran población salen convertidos en ricos y otros hasta cometen el cinismo de aspirar a otro puesto.

Pero le decía, hay que hacer algo de manera urgente con esa clase de organismos, someterlos a una real auditoria, revisar la forma de controlarles las manos a los titulares de las mismas, más aún, hay que encontrar de manera urgente métodos para que no tengan que acudir a cortes de servicio a instituciones de salud ni educativas, que no vayan a poner en riesgo la vida de personas por la ambición de embolsarse otro peso o meterlo a su cuenta bancaria.

Tiene razón, el corte de agua no es más que los instintos asesinos que afloran cuando se huelen un peso que se escapa de las manos de alcaldes, gerentes o sus amigos, cuando presienten que pueden sacar más dinero a costa de los que menos tienen, en ocasiones, cobrando facturas a los enemigos políticos ya que se busca financiar todos los huecos que quedan de personas que no pagan nomás por pertenecer al partido en el gobierno municipal y de esa forma mantenerlos cautivos para la siguiente elección.

En otras cosas… El gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca tras las precipitaciones que ocasionaron inundaciones en sectores de Nuevo Laredo y podrían provocar el desbordamiento del río Bravo, a través de la Secretaria de Salud, anunció el despliegue de brigadas epidemiológicas, la valuación de posibles daños a la infraestructura hospitalaria y la intensificación de acciones preventivas contra enfermedades asociadas a las lluvias.

Gloria Molina Gamboa, titular de la Secretaria de Salud precisó que se va a trabajar de forma coordinada e interinstitucional, para ofrecer una respuesta organizada y oportuna a la población que así lo requiera y como parte de este operativo, se efectuarán medidas de saneamiento básico en coordinación con la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), barridos epidemiológicos y control de vectores en zonas afectadas.

La titular de la SST informó que este miércoles, sostendrá un encuentro de trabajo con el alcalde Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuellar, representantes de las instituciones que conforman el sector salud como son el IMSS y el ISSSTE, directores de hospitales y centros de salud, para coordinar acciones.

Insistió en el lavado correcto y frecuente de manos, la preparación higiénica de alimentos, el consumo de agua embotellada y acudir a su centro de salud ante síntomas como fiebre, malestar general, diarrea, dolor de cabeza o cualquier otra señal de alarma relacionada con enfermedades respiratorias y diarreicas.

