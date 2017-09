Tinta Negra

Alfredo Guevara – Arellano, el primero

Cualquiera en su sano juicio, estará de acuerdo en que los partidos políticos se están yendo como el “borras”, es decir, de madrazo, al calor de los lamentables acontecimientos registrados en varias entidades del país, primero el siete y luego el 19 de septiembre. Y poco les ha valido, sobre todo a los que tienen mayor fuerza política en el país, lo que piensan los considerados como parte del “chiquitiaje”. Por eso coincidimos plenamente con el presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas JESUS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO, en que antes de llevar al pleno del Congreso de la Unión reformas a la Constitución Política como a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se analicen temas que están en boga, que tienen que ver con la renuncia al financiamiento público, como reducir el número de legisladores federales como senadores de la república a través de la eliminación de la figura por el principio de representación proporcional. Es decir, no solamente pensar en ellos por ser primera, segunda o tercera fuerza política, sino darle el lugar que le corresponde al resto de los organismos políticos, independientemente del lugar que ocupen en el escenario político electoral, porque al final de cuentas, quieran o no, representan a un segmento de la sociedad, sea poco o sea mucho. Pareciera que a las primeras fuerzas políticas se les vienen las ocurrencias, cuando ven las desgracias y de una u otra forma, aunque no lo quieran vestir así, pretenden sacar raja política. Nada de malo tendría entonces que con la cabeza fría, serios, objetivos e interesados en mejorar el sistema de partidos como los mecanismos de financiamiento y otros aspectos, se analicen con tiempo y se tomen las mejores decisiones. Lo que han expresado dirigentes estatales como SERGIO GUAJARDO MALDONADO del Revolucionario Institucional, RIGOBERTO RODRIGUEZ RANGEL de Encuentro Social, son respetables, pero no se comparte. Si realmente se desea renunciar al financiamiento, habría que proponer otras alternativas para cerrar el paso a los ingresos de procedencia ilícita, ciertas cantidades de aportación por parte de particulares, empresarios, militantes, simpatizantes, entre otros. Hoy en día, con algunas excepciones como Acción Nacional, el resto de los partidos políticos no reciben en forma regular las cuotas de sus miembros activos, de tal forma que al no tener financiamiento público, por consecuencia morirían. También debería analizarse con cuidado, el tema de la eliminación de la figura de representación proporcional, porque sea como sea, fue creada para dar paso a la integración a todas las corrientes, como parte de una democracia y una pluralidad política, independientemente de la fuerza o la representación que tengan. Incluso, volver a analizar el porcentaje de la votación total efectiva que deben reunir los partidos para conservar su registro. Insistimos, con la cabeza fría, no al calor de una desgracia como sucede actualmente.

LOS MANCHADOS

Bien o mal, FRANCISCO ARELLANO CONDE se convirtió en el primer aspirante, en manifestar su intención de ser candidato a diputado federal por el principio de mayoría relativa por el V Distrito, con cabecera en la Capital del Estado. A ciencia cierta, no se sabe si renunció, pidió permiso, sigue militando o tiene el aval del Revolucionario Institucional para irse por la libre en la próxima elección de 2018. A estas alturas, todo se puede. Lo cierto es que acató la convocatoria y acudió a la Junta Distrital del INE, para entregarle al presidente de este organismo JUAN DE DIOS ALVAREZ los requisitos que establece la convocatoria para aspirar a ese cargo de elección popular. La realidad de las cosas no es fácil y eso lo sabe ARELLANO CONDE, pero nadie le puede quitar el deseo de ser candidato aunque sea independiente, posiblemente porque al igual que otros, en el PRI le cerraron las puertas. FRANCISCO ya se ve ganando la contienda, de ahí que posiblemente haya adelantado que es lo que haría como legislador federal por el V Distrito. Primero es entregar la carta de intención, ya lo hizo. Habrá que esperar a que le dictaminen, para que si es a favor, ir por el respaldo ciudadano en los municipios que forman parte del distrito y luego registrarse de manera formal como candidato independiente a diputado federal. Esto, apenas empieza. En fin

