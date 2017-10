Martín Sánchez Treviño – Cambios de colores en el equipo local

Aunque pareciera que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, conocido como DIF, está desplazando al gabinete estatal, lo cierto es que ese organismo ha permeado del espíritu humanista de la estructura gubernamental del primer gobierno de alternancia en Tamaulipas.

El hecho de integrar a las campañas mandos medios de cada una de las áreas básicas de la administración estatal que los ciudadanos requieren, aporta una dinámica que rompe los esquemas tradiciones del “asistencialismo” y plantea además da un sentido multidisciplinario de las habilidades y las destrezas del aparato gubernamental.

Asimismo las damas voluntarias que se han integrado a la tarea humanista, están ahí no con el glamour y las poses de los voluntariados del pasado, sino como una legitimas servidores de los más necesitados.

Por lo mismo no es una ni dos las damas voluntarias que se han sumado a participar en esa tarea humanista. Porque se trata de construir una nueva forma de ver y de atender las necesidades no solo de las personas más necesitadas, sino de llegar a los marginados de la historia, a los que no tienen nombre, mucho menos patrimonio.

La influencia y el contagio de las tareas humanas del DIF tiene un motivo y una convicción, que ciertamente no es demagogia, sino son parte de un praxis de vida, que la titular de esa dependencia, la señora Mariana Gómez esposa del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, ha desempeñado desde su infancia junto con su madre con quien atendía y atiende actualmente con sus hijas, un grupo de personas en estado de vulnerabilidad.

Quizá por ese motivo hay una diferencia contrastante entre las primeras damas de los gobiernos priístas y la primera dama del gobierno de la alternancia y del cambio. Porque la titular creció en la atención de un albergue junto a su mama y la misma historia han repetidos sus tres hijas en la ciudad fronteriza de Reynosa.

En las jornadas de servicios participan ocho secretarías del gabinete que no desatienden sus tareas, sino que las subliman, dentro del programa denominado Un Gobierno Cerca de Ti, que ofrece a la población urbana y rural 41 servicios institucionales, la mayoría de estos son de carácter gratuito y los que no lo son tienen descuentos de hasta el 50 por ciento.

Que pudiera entenderse de manera inapropiada, pero lo que se ve no se juzga. Buscan dar mejor calidad de vida a quienes viven en medio del urbanismo que en el medio rural.

Además, tiene como primera de abordo a Omeheira López Reyna, quien también se forjo y esta curtida en las mesas de análisis de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, cuando formó parte del Centro de Estudios Fronterizos de Promoción de los Derechos Humanos. Por esa razón el espíritu de los derechos humanos se ha convertido en la vértebra principal de las acciones de esa y otras dependencias.

Por cierto, los jugadores del equipo de futbol Correcaminos portaran durante el mes de octubre una camiseta color rosa, como una motivación a las mujeres de Tamaulipas para que acudan a realizarse los exámenes de mamografía ya que el cáncer es curable si se detecta a tiempo.

Asimismo estarán al venta las playeras conmemorativas con un certificado de autenticidad y tendrán un costo cien pesos y el dinero que se obtenga será donado al Sistema DIF Tamaulipas para el cómbate de este padecimiento, aseveró el presidente del Club Raúl Flores.

Nada tiene que ver lo anterior con la designación de Alejandro Aguilar Poegner ex gerente de la Administración Portuaria de Altamira, como nuevo subsecretario de administración y finanzas en la secretaria de salud, donde la doctora Gloria Molina Gamboa conserva el mando, no obstante que en los chismeríos oficiales se hablaba con insistencia de su salida, pero es solo eso, lo mismo se ha dicho del procurador Irving Barrios Mojica y sigue firme en las tareas de procuración de justicia. Tiene más probabilidades de quedarse, sobre todo por el pronunciamiento del gobernador García Cabeza de Vaca durante el primer informe, respecto a la investigaciones por irregularidades de los últimos gobiernos priísta.