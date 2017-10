Humo Blanco

Clemente Castro González – Alcaldes se hacen del rogar

Durante el Primer informe de labores del jefe del ejecutivo estatal, hubo alcaldes dispuestos a dar entrevistas a los reporteros, en el especio que les fue asignado a éstos para observar el acceso y salida de personajes al Poder Legislativo, en donde fue el evento.

Pero no faltaron los munícipes que mostraron sus desplantes ante los representantes de medios. Uno de plano no se detuvo y otro se dignó salir de su burbuja pero, en “caliente”, se volvió a meter porque seguramente no le gustaron las preguntas incómodas.

Entre los munícipes que no les fue nada bien anote a EDUARDO ALVARADO GARCÍA de Padilla y CARLOS CÁRDENAS GONZÁLEZ de Guemez. Más al primero que al segundo.

Y es que el llamado “tira tiros” se paso de largo mientras los comunicadores se daban gusto haciendo mofa de él. Incluso una voz anónima sacó a relucir ese coro que se expresa en los estadios de fut bol soccer y que a FIFA sanciona. ¡Eeeeeeeeeee…!.

Por su parte HÉCTOR, en principio quiso escabullirse pero reaccionó a la presión y uno que otro grito mediante el que se le recordaba un enredo en el que se vio envuelto en el pasado reciente. “¿ Cómo te fue en Cuba?”, se escuchó. Por aquello de que el jerarca de la tierra del filósofo se fue de jarras a la isla e hizo desfiguros que trascendieron y se registraron en medios y redes sociales.

Con respecto al alcalde de Madero, JOSÉ ANDRÉS ZORRILLA MORENO, de plano se comportó de manera pedante y exhibió que es medio “mamón” visto de perfil.

Si bien interactuó con los trabajadores de la información su roce con ellos fue efímero pero suficiente para señalar que la reelección se verá a su debido tiempo.

Pero cuando se le hizo notar lo de su activismo en el municipio que gobierna, al grado de dar la impresión de que andaba en campaña, al empresario metido en asuntos del poder, no le gustó. “Es que usted no estaba impuesto a ver a un político trabajar”, dijo alzando la voz y al tiempo que hizo la huida, nada graciosa por cierto.

En cuanto a MAGDALENA PERAZA GUERRA, alcaldesa de Tampico, quien igual le hace guiños a la posibilidad de continuar al frente de la ciudad y puerto, ponderó lo que hace en bien de sus representados la administración estatal y ella, por supuesto.

Sobre su futuro aseguró que pronto se expresará en ese sentido pero se entiende que la edil pretende sumar tres mandatos.

La profesora quiere a su gente y no se siente mal cuando se le rinde pleitesía. ¿A quién le dan pan que llore? Señala la sentencia popular y en cuanto a la mentora no sólo se trata de la gratificante nómina (sueldo y compensación) sino de los negocios que, seguramente, maneja muy bien dese el cargo.

MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ, de Reynosa, se fue por la lógica al señalar que lo de la reelección era algo que decidirán los ciudadanos y que, en todo caso, correspondía a las instancias de su partido (PAN) avalarlo.

Habló de que estaba muy agradecida, se entiende que con el gobierno estatal que preside el mandatario, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, porque se incorporaron sus propuestas al plan de seguridad que se despliega en el municipio fronterizo.

Refirió lo de la policía de proximidad y lo de alertar a las personas cuando se presentan situaciones de riesgo, entre otras acciones.

Cabe señalar que, en distinto momento y circunstancia, el presidente municipal de Victoria, ÓSCAR ALMARAZ SMER, no se hizo del rogar, mostrando que tiene buen ambiente con los trabajadores de la información.

El que tampoco desentona con los medios capitalinos es ENRIQUE RIVAS CUELLAR, alcalde de Nuevo Laredo.

Con relación a “Chuchín” JESÚS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE, de Matamoros, por ahí anduvo, muy a su estilo, de bajo nivel para el piso.

AL CIERRE

Para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), los señalamientos vertidos durante el primer informe de labores de la actual administración estatal no amerita una respuesta en tanto que no hay denuncias ante la instancia correspondiente.

Esto luego de que en el evento del pasado viernes, se expresara por el parte del jefe del ejecutivo, que la gestión pasada había dejado una deuda de 17 mil millones de pesos que no se sabe en que se aplicaron y, por tanto, se hacen las investigaciones que la situación amerita.

Asimismo, se cito lo de los burócratas que fueron despedidos en el presente gobierno debido a que no acreditaron que estaban en un espacio de trabajo y, por tanto, fueron de baja.

Para los priistas, en voz de su líder, SERGIO GUAJARDO MALDONADO, se trata de aspectos de carácter político y, por tanto, prefieren espera antes de actuar.

En su oportunidad, el guía de la bancada tricolor en el Congreso local, diputado ALEJANDRO ETIENNE LLANO, aseguró que se preparan a fin de cuestionar a los funcionarios de primer nivel que están convocados a comparecer en comisiones y el pleno para la glosa del informe citado.

Cabe señalar que en el evento se dio a conocer que JAIME QUINTERO era el responsable de Comisión de Procesos Internos del PRI en la entidad.