Plantón en Sagarpa atrasa programas de apoyo al campo

Por Alfredo Guevara

El cierre de oficinas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), desde hace una semana a la fecha, ha impedido que solicitudes de acceso a programas no avancen y se corra el riesgo de que al final de cuentas, los tamaulipecos no ingresen y por consecuencia, no reciban el beneficio.

Uno de los programas que se encuentran en esa situación es el de Componente Ganadero, el cual si bien se esperaba desde marzo, las ventanillas para recibir solicitudes se abrieron hace unos días, pero se detuvo por el plantó que existe en oficinas de la Sagarpa, aun cuando el plazo se cierra el último día de octubre, confirmó Jorge Luis González Rosales.

El secretario general de la Central Campesina Cardenista Democrática (CCCD) expuso que con ese programa, los productores están en condiciones de adquirir vaquillas, realizar trabajos de mejoramiento de potreros, lienzos y otra serie de beneficios, de solicitudes que se quedaron pendientes del año pasado.

“Nosotros estamos a favor de que se manifiesten las organizaciones campesinas, pero no en el cierre de oficinas porque de una u otra forma, las solicitudes para acceder a los programas no avanzan, si abiertas es complicado que avancen las cosas, cerradas es todavía más difícil” aseveró.

Otro de los programas que pudiera decirse se encuentran en la misma situación es el del Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (Fappa) en el que si bien se autorizaron en varios comités, no se le puede dar seguimiento para que la gente empiece a ir a los cursos y se les pague.

González Rosales declaro que la CCCD ingreso a diez hombres y mujeres para acceder a ese programa en días pasados, pero que desafortunadamente la Sagarpa no les puede llamar para realizarse el pago, producto del plantón que existe desde la semana pasada a la fecha en las oficinas de esa dependencia.

Insistió que la Central no está en contra de las manifestaciones, “pero hay otras maneras de implementarlas o hacerlas, porque lo que nos está afectando, es la forma” aseveró el líder de la CCCD.