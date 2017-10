Planean remodelación en Congreso del Estado

Por Alfredo Guevara

De aprobarse la propuesta de presupuesto para el próximo ejercicio fiscal 2018, el edificio del Congreso del Estado sería objeto de una remodelación, sobre todo en su techo, donde originalmente se tenía contemplado un domo, que desde hace una década no se construyó.

El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Poder Legislativo Carlos García González confirmó que el techo, donde se encuentra la explanada, cuenta con un material que requiere ser removido en el corto plazo, derivado de las condiciones que impera en el plástico que se usó.

Explicó que cuando se registran fuertes vientos o lluvias, la explanada del Congreso presenta goteras, de ahí la importancia de que se construya el domo, de ser posible con los recursos que se pudieran aprobar en el presupuesto de egresos para el próximo año.

Al acudir a palacio de Gobierno, dijo haber presentado una propuesta de los requerimientos que tiene el Congreso local para el próximo ejercicio fiscal 2018, que si bien será prácticamente el mismo que se terminará de aplicar en este año, se contempla entre otras cosas la inversión para construir el domo.

“El edificio del Congreso local tiene generalmente muchos eventos y por lo tanto, requiere de que su infraestructura esté en las mejores condiciones, por eso estamos contemplando en la explanada, que se construya un domo que no se construyó hace una década, ¿por qué? No me pregunten porque no lo sé” subrayó.

Comentó que la propuesta de presupuesto para el próximo año oscila en unos 155 millones de pesos, que prácticamente son los mismos que terminará de ejercer en este año.

“Atiene a inversiones en tecnología y certificaciones para que el proceso legislativo sea más eficiente y la productividad sea la adecuada para u Estado como Tamaulipas” señaló.

García González indicó que en el presupuesto se contempla también, temas financieros, fiscales, en materia de servicios generales, material y equipo que en este caso se requiere, para que la labor de los legisladores en el Congreso sea más eficiente.