Marco A. Vázquez – Ni locos

Este viernes, a más tardar el sábado, se conocerá la forma como el PRI seleccionará su candidato a Presidente de la República, también a quienes competirán tratando de llegar al Senado y a los que pretenden ser Diputados federales.

La falsa disciplina dentro de ese partido, lo que les hizo ganar el mote de borregos, provocó que se les fuera el tiempo y que sus candidatos comiencen la contienda electoral en franca desventaja, según las encuestas, muy atrás de Andrés Manuel López Obrador y de muchos aspirantes al Senado y a la Cámara de Diputados.

Claro es que todavía habrá más problemas en el PRI, sobre todo con quienes no se vean favorecidos por el gran dedo lo que en buen cristiano significa pueden llegar con un partido fracturado, dividido.

Según quienes dicen saberlo todo, la selección de candidatos en el PRI será la famosa asamblea de delegados, concretando, el Presidente, los gobernadores donde existan, algunos alcaldes con liderazgo y hasta poderes facticos que tienen el control de los órganos de gobierno en el tricolor serán los que decidan quienes los representaran en las urnas y lo harán por sobre la voluntad de los millones de militantes que dicen tener.

Exacto, al PRI le convendría que por primera vez la gente lo vea democrático, que se permitiera la oportunidad de elegir candidatos con consulta a la base para librarse de todos los dinosaurios y junior que ya se ven agandallando espacios y logrando tener fuero por muchos años más para evitar que la justicia les alcance para llamarles a cuentas por todas sus raterías y demás pecados, la consulta permitiría tener candidatos que su militancia quiere.

La consulta abierta con una adecuada operación cicatriz, además, les daría oportunidad de tener candidatos sólidos, de esos que garantizarían un mínimo de votos a los que se agregarían los que se pudieran ganar en las campañas constitucionales.

Respira el PRI, el dinosaurio no ha muerto y conoce como utilizar todo el poder del Estado para favorecerse políticamente, por eso es que lograron partir al PAN o por lo menos parece que con sus acciones obligaron o convencieron a Margarita Zavala para abandonar ese partido y hacerlo ver como antidemocrático, como que es rehén de un dirigente, Ricardo Anaya, al que todos los días acusan de ladrón de altos vuelos.

Similar operación harán en los Estados, pretenderán reducir al PAN a su mínima expresión e intentando, al mismo tiempo, que el ciudadano odie a AMLO de tal forma que la disputa final se quede entre el tricolor y Morena, confiando que la estructura del gobierno sea más fuerte y organizada de tal forma que puedan vencer el rencor, el odio del pueblo y sacar una ligera ventaja a Andrés Manuel.

Por supuesto, el PRI es experto en la operación política por lo que no dude que destroce al PAN y tambalee a Morena, de ahí a que ganen todavía queda largo trecho porque a los tricolores se les olvida algo o parece que no han entendido la lección, no han logrado comprender que el enemigo es la propia cúpula de su partido, su historia de corrupción e impunidad, la propensión a proteger poderosos y pisotear al pueblo, su terrible terquedad de cerrarle la puerta a muchos prístas, hombres y mujeres, muy valiosos, decentes, que le podrían dar lustre a su partido haciendo gobiernos ejemplares y no seguir hundiéndolo como hasta ahora lo han hecho quienes recibieron poder y fortuna a través de ser favorecidos por ese instituto político.

Más aún, hasta hoy en el PRI no existe un solo político que parezca merecer la candidatura, peor todavía, no existe ni un solo aspirante, mujer u hombre, que provoque confianza y genere liderazgo hacía el electorado.

¿Por quién votaría del PRI?, yo tampoco votaría por algunos de ellos, por lo menos no hasta conocer a fondo su historia y su propuesta.

Y no somos los únicos que no votaríamos por el PRI, en las redes sociales circulan cientos o miles de videos y memes diciendo que ni locos debemos sufragar por ellos, eit, eit, no se cierre, la verdad es que si debemos estar un poco locos y en lugar de cerrarle la puerta de tajo a los que tanto daño nos han hecho tenemos que investigar como eligen a sus candidatos, que historia tiene cada uno de ellos y votar, exacto, después de hacer lo mismo con los del PAN, con el de Morena, y con todos los que se atrevan a presentarse en las urnas.

En otras cosas… De enero a septiembre de este año se generaron 36 mil 258 empleos formales en Tamaulipas, lo que ubica a la entidad en la posición número nueve a nivel nacional en la tabla de registros laborales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Este indicador es positivo y de acuerdo a empresarios y funcionarios federales y estatales se deriva de las acciones puestas en marcha por el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca para recuperar la confianza de los inversionistas.

La creación de 36 mil 258 nuevas bases laborales formales, representan la mayor cifra de los últimos 17 años.

