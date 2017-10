Marco A. Vázquez – Y los exalcaldes, ¿cuándo?

El asunto de Eugenio Hernández Flores opacó y casi desaparece de las páginas de los diarios y espacios de noticias la detención y posterior liberación de dos funcionarios de alto nivel en la administración municipal de Tampico durante el trienio anterior.

Se les acusó por la Fiscalía Anticorrupción de uso indebido de sus atribuciones, falsificación de documentos, hubo medios que aseguraron también era por peculado y otros delitos que se resumen en el robo de dinero público, de ese que debería servir para otorgar servicios y, a veces, para darle de comer a los que no tienen.

Se trato del ex Director de Obras Públicas y de un subalterno quienes autorizaron la construcción de departamentos en sitios no permitidos, falsificaron documentos para tal efecto, o por lo menos eso se dijo.

Lo extraordinario es que del ex alcalde de ese puerto, Gustavo Torres Salinas, no se dijo nada, es más, tal parece que tampoco ya nadie quiere acordarse de que dejo extraviados cientos de millones de pesos que no se le pagaron al SAT o no se justificaron del gasto público de aquel municipio.

Más increíble resulta que de los otros exalcaldes, de aquellos que ya hacíamos en la cárcel cuando el Congreso detectó irregularidades en el manejo de recursos, tampoco nada se sabe, la Auditoria Superior no ha procedido con las denuncias en la Procuraduría y las actuales administraciones municipales ya se congraciaron con todo mundo y se niegan andar buscando un dinero que no es suyo y que difícilmente podrían hacer aterrizar en sus cuentas bancarias o las de amigos, es decir, da la impresión de que se arreglaron.

Es urgente, para seguir abandonado a la credibilidad de las instituciones, que muy pronto los exalcaldes que se robaron el dinero del pueblo sean llamados por la justicia y se les quite el mismo para reintegrarlo a la hacienda pública, vaya, este pueblo estaba cansado de impunidad, harto de la corrupción por lo que ya no debe seguir pasando lo mismo.

Más que al Congreso el tema debe preocuparle en serio a las actuales autoridades municipales, si no proceden con quienes les antecedieron la gente no votará por ellos en una probable reelección, es más, intentará que también los metan a la cárcel por complicidades.

Es cierto, no todos los ex presidentes municipales resultaron rateros, quizá haya quienes manejaron el dinero pulcramente pero existen otros municipios donde las evidencias son bastante claras y las confabulaciones todavía más.

Lo más triste es que las actuales autoridades municipales no solo parecen cómplices o tapaderas de quienes se fueron si no que se ven peor, ya que tampoco han hecho nada porque siguen los pueblos o ciudades como los encontraron y, en casos patéticos, todavía peor.

No, a estas alturas es imposible que los alcaldes en funciones vayan a salir con la brillante declaración de que no pasa o no pasó nada, la gente no es tonta y sabe perfectamente que en Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Tampico, Madero, Río Bravo, San Fernando y muchos municipios más si se robaron algo, o mucho.

Aquí es cuando surge la pregunta ¿y los exalcaldes para cuándo?, el ciudadano dice ya es tiempo de qué quienes se robaron el dinero del pueblo, por lo menos, no puedan dormir tranquilos, que sepan que les persiguen para que paguen sus fechorías, pero, sobre todo, que las actuales autoridades municipales le regresen algo de esperanza a quienes les dieron la confianza en las urnas, un voto que solo significaba la petición de cambio y que no se permitiera más la corrupción ni la impunidad.

En otras cosas… Con la participación de 2 mil 600 jugadores en más de 128 equipos, arrancó la primera edición de la Copa Tam de Fútbol, inaugurada por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en el estadio Marte R. Gómez de la capital tamaulipeca, con el objetivo de fomentar el deporte y la integración familiar de los trabajadores del Gobierno del Estado de Tamaulipas y la sociedad en general.

En su mensaje ante cientos de familias y deportistas, el titular del Ejecutivo Estatal indicó que el fomento al deporte y el uso de los espacios públicos para el desarrollo de la juventud y la familia forman parte del plan rector que da rumbo al Estado, en tanto, los valores del deporte aplicables a la vida son el impulso de la política social de Tamaulipas.

“La primera edición de la Copa Tam 2017, tiene su fundamento en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016- 2022, específicamente el eje de Bienestar Social, ahí son definidas las distintas acciones de mi gobierno para fomentar la convivencia e integración familiar con el propósito de reconstruir el tejido social y traer de regreso la armonía a la entidad”, añadió.

En la capital de Tamaulipas se vivirá una gran fiesta para descubrir el talento victorense en la segunda edición de Cazatalentos organizado por la Presidencia Municipal de Oscar Almaraz Smer a través del Sistema DIF Municipal que preside la señora Tony Sáenz de Almaraz, que en su primera etapa de audiciones llegará a las plazas de diversas colonias de Victoria.

Las audiciones empezarán este lunes 23 en el kiosko de la plaza Hidalgo en el 8 y 9 Hidalgo, el martes 24 se efectuarán en la plaza 1 de mayo en el 19 Guerrero y Bravo, el miércoles 25 en la plaza de la Colonia Pedro Sosa y jueves 26 en la plaza de los Héroes de la Independencia en el 22 Hidalgo, todas a partir de las seis de la tarde.

