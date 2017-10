Confirman inicio del torneo en la Zona 18

Redacción InfoNorte

Tampico.- En reunión de la Zona 18 de la Liga Nacional Juvenil se confirmó el inicio del torneo para el próximo 11 de Noviembre, en las categorías Sub 13, Sub 15 y la de nueva creación Sub 17.

La junta previa se realizó en las instalaciones del Polideportivo Unidep Tampico, con la presencia de los delegados de los equipos participantes; del coordinador de la Zona 18, Miguel Mendoza; del presidente de la Asociación de Futbol de Tamaulipas, José Mansur Guevara; y del titular del arbitraje a nivel estatal, Jaime Manríquez.

José Mansur exhortó a los delegados de los equipos a dar un gran torneo, y reconoció la importancia y tradición de la Zona 18, pionera en Tamaulipas de la Liga Nacional Juvenil, y de donde varios equipos han sido protagonistas a nivel nacional.

“Con todo respeto para las demás zonas de Tamaulipas, estoy convencido que de esta zona saldrá un campeón nacional, por la gran calidad de los equipos participantes”, pronosticó Miguel Mendoza.

A la reunión asistieron los representantes de los equipos Titanes, Furia Azul, León Praderas, Correcaminos Xicoténcatl, Escuela Municipal de Madero (Antes Correcaminos Tampico), Orgullo Jaibo y Tuzos de Ciudad Valles.

Este torneo generalmente es conocido como 4ª y 5ª División del Sector Amateur y se juega por zonas en todo el país; los campeones de cada zona en las diferentes categorías acuden a un torneo nacional en Toluca, Estado de México.

Para este torneo por primera vez se jugará en la categoría Sub 17, en la cual participarán jugadores nacidos en los años 2000 y 2001.