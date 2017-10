Marco A. Vázquez – ¿Se los robarían?

El gobierno de Egidio Torre Cantú y los municipales del trienio pasado dejaron 20 mil millones de pesos extraviados, sin justificar de manera correcta, utilizados en temas diferentes a lo presupuestado o simple y sencillamente con la sospecha de que se los robaron, esto de acuerdo a información de la Auditoria Superior del Congreso.

La preocupación es que se lo hayan llevado para sus casas por eso es que, por lo pronto, están requiriendo a funcionarios de la pasada administración estatal, de municipios, Comapa´s y otros organismos públicos descentralizados para que documenten de forma legal y correcta el uso de todos esos recursos.

Las investigaciones están en proceso, se dice técnicamente que son observaciones y, todavía, nadie está acusado de peculado o desvío de recursos como elegantemente se dice cuando un político se roba el dinero del pueblo, el recurso que debe ser utilizado para los más pobres, en brindar servicios de educación, salud, seguridad pública y demás.

Lo que sigue es que los exfuncionarios deberán sustentar que utilizaron de manera correcta el dinero público, tendrán hasta mediados de noviembre, según tiempos estipulados en la propia ley, para comprobar que no son ladrones, que el recurso se invirtió para lo que estaba destinado, ya después, en diciembre, será aprobar o rechazar las cuentas públicas, es decir, todo este tiempo lo tienen los ex funcionarios para regresar el dinero o lo justificarlo.

La ley dice que cada cuenta que se rechaza por conducto de la Auditoria Superior se debe presentar como denuncias correspondientes en la Procuraduría, procesos que ya son más cortos porque se supone que los delitos están debidamente sustentados.

Extraoficialmente además de la búsqueda de 20 mil millones de pesos se supo que en muchos municipios se están organizando carpetas de investigación contra autoridades municipales de pasadas administraciones, sobre todo exalcaldes, que se quedaron con predios del municipios e incluso del Estado, también se habla de otros negocios con prestanombres, organizaciones fantasmas y más.

Por supuesto que los 20 mil millones de pesos que se buscan o tienen observaciones en las cuentas públicas no son todos los que se pudieron haber robado funcionaros estatales y municipales de las pasadas administraciones, son los que están a la mano, los que pertenecen a cuentas públicas del último año, del 2016, que significa eso, pues que si le escarban al ejercicio del 2015 o cualquiera de los cinco anteriores, seguramente encontraran muchas sorpresas.

Claro, claro, lo urgente es que aclaren por lo pronto lo inmediato, el pueblo está verdaderamente enojado contra los ex alcaldes que no dieron resultados y que hasta hoy gozan de total impunidad, y lo mismo se piensa de las Comapa´s y de otros organismos públicos que nadie revisó nunca o por lo menos no se hizo a profundidad.

Si, si son muchos 20 mil millones, más si se toma en cuenta que son observaciones de un solo año, representan, por ejemplo, casi la mitad del presupuesto anual del gobierno estatal, dinero que bien pudo haber sido utilizado en seguridad, desarrollo social, combate a la pobreza, salud o simple y sencillamente para mantener a todos los niños tamaulipecos en la escuela sin requerirles de nada.

Insisto, hasta el momento no se acusa de ratero a nadie, las observaciones a las cuentas públicas la mayor parte de las veces son cuestiones de papelería o insignificantes pero, por lo menos esta vez, las sospechas es de que ese dinero lo desaparecieron las autoridades anteriores, que los invirtieron en sus casas, ranchos, viajes familiares o para engrosar sus cuentas bancarias o las de sus amantes.

Si se hicieran encuestas, sondeos, si se le preguntará a los tamaulipecos que piensan sobre esos recursos, si creen que se invirtieron correctamente seguramente dirán que se los robaron, que es muy probable que lo disfruten familiares, amigos o novias y novios de los ex hombres del poder.

Exacto, ya los estarían condenando como culpables de ese delito y muchos más, hay mucho odio, mucho rencor en el ciudadano y es que cuando se conocen situaciones como las observaciones a las cuentas públicas y se recorren los municipios lo menos que se llega a pensar es que se llevaron casi todo el dinero del pueblo o usted piensa lo contrario, vaya y para resumir, ¿cree que ese dinero se invirtió en la gente o que sus ex alcaldes y funcionarios estatales se los robarían?, si, yo también, yo también pienso como usted.

En otras cosas… Con el firme propósito de mejorar la salud de los adultos mayores en Tamaulipas, el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca formalizó el arranque de la Semana Nacional de Salud para Gente Grande, que pretende prevenir enfermedades crónicas no transmisibles mediante la activación física y el fomento de estilos de vida saludables.

De forma simultánea en las 12 jurisdicciones sanitarias de la entidad pusieron en marcha los trabajos que se desarrollaran del 23 al 29 de octubre bajo el lema, “Para una vejez activa y saludable”.

Durante estos días se busca sensibilizar a la población sobre los efectos positivos en la salud que trae consigo la activación física a través de actividades enfocadas en la prevención de enfermedades, participación social y comunitaria, comunicación educativa y educación saludable.

Además mediante la amplia red de servicios con personal altamente capacitado, la Secretaría realizará el reforzamiento de acciones para la detección de enfermedades como diabetes, hipertensión, dislipidemias, sobrepeso, obesidad, osteoporosis, etc., para lograr el bienestar físico, mental y social de las personas que se encuentran en esta etapa de la vida.

