Avalan que temas de religión y oraciones sean afuera de escuelas

Por Alfredo Guevara

No podemos honrar y respetar a Dios, si antes no se respetan las instituciones y las normas establecidas en una sociedad, expuso Luis Armando González Isas, al exponer que en ninguna de las escuelas se debe permitir la realización de actos religiosos.

Incluso, el pastor, representante de la iglesia cristiana Luz para las Naciones dijo estar de acuerdo en que no se permita el ingreso como la entrega de biblias o nuevos testamentos al interior de las instituciones educativas.

“Todo lo que se pueda y deba decir, incluso oraciones, debe realizarse afuera, para de esa manera ser respetuoso del laicismo que establece la Constitución en México, para que ninguna religión se promueva en el interior de los planteles educativos.

“Debemos ser respetuosos de las instituciones, si en las escuelas no se da permiso de meter la biblia, lo habrá en su momento, cuando la misma autoridad reflexione y lo permita, mientras todo lo que se quiera o pueda hacer, incluso las oraciones, deben ase afuera” sostuvo.

Expuso que si la Constitución marca que la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria, debe seguir así.

González Isas dijo estar enterado de que alumnos de una institución media superior realizan oración cierto día de la semana, fuera del aula, aprovechando los tiempos de descanso que tienen en la jornada educativa del día.

Sin embargo, en lo personal, como pastor y quienes son líderes religiosos, no está en mente hacer lo propio, toda vez que “tenemos que ser respetuosos de lo que establece la Constitución” sostuvo.

Reconoció también que hay quienes consideran que la biblia puede ser ingresada a las escuelas, toda vez que se permite su ingreso en los penales, donde los que están privados de su libertad, están en condiciones de leer la palabra de Dios.

No obstante insistió que el laicismo que debe imperar en las instituciones educativas no lo permite y en todo caso, consideró que hasta en tanto las autoridades de educación no reflexionen sobre la necesidad de que se aborde este tema entre los alumnos, se tendrá que respetar.