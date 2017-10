Rinde Abdies Pineda segundo informe como diputado del PES

Por Alfredo Guevara

Díaz Ordaz.- A continuar con la gestión de hacer llegar más recursos a los municipios de Tamaulipas para mejorar las condiciones de vida de la población, reiteró como compromiso el diputado federal del Partido Encuentro Social Abdies Pineda Morin.

Al rendir su segundo informe de actividades, como legislador del Partido Encuentro Social (PES) destacó entre otras cosas, los recursos que vía gestión ha logrado para los municipios de Ciudad Mier, Ocampo, Victoria, Aldama y Miguel Aleman, permitiendo con ello la realización de obras de pavimentación, escuelas, vivienda y otros renglones.

Ante alcaldes, legisladores federales, locales, representantes del Partido y miembros de la sociedad civil, dijo que algunos de los ayuntamientos les han presentado solicitudes de gestión para el próximo ejercicio fiscal 2018.

“Sin embargo, en Diaz Ordaz pareciera que las cosas andan bien, que no les hace falta nada, que no tiene carencias, esperamos que la autoridad municipal se sensibilice y sea agradecido con la gente que en su momento le dio su voto” expuso.

Como legislador federal, adelantó que no habrá de detener para dentro de los cauces legales e institucionales, hacer llegar los beneficios al municipio, “ a quien le extiendo mi mano en señal de buena fe, la autoridad municipal ya sabrá si la tiende”.

A lo largo de casi 40 minutos, Pineda Morin dio cuenta de su trabajo legislativo en la Cámara de diputados, asistió a 66 sesiones, participó en la aprobación de 226 reformas, y subió a la tribuna para salir en defensa de todo lo que atentaba contra la economía de la población.

Destacó también el trabajo legislativo que han realizado quienes forman parte del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, que ha permitido impulsar iniciativas de reforma relacionadas con la salud, la educación y los programas sociales, además de aquellas encaminadas al combate a la corrupción.

“Las obras y las acciones que hemos conseguido como servidores del pueblo ahí se van a quedar, mi deseo no es que reconozcan lo que hemos realizado pero sí que he cumplido con el compromiso como legisladores que el pueblo nos eligió, desde donde me he conducido con honestidad y rectitud en todo momento” concluyó.