Martín Sánchez Treviño – Como vaca bronca

El partido de la revolución democrática convoco a la conformación de un frente amplio que a nivel nacional está integrado por los partidos Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, sin embargo, en esta entidad los perredistas estuvieron solos, es decir no asistieron representantes de los dos partidos con los que irían en alianza para la elección federal del 2018. Asimismo el senador Roberto Gil Zuarth dictó una conferencia magistral en la explanada del Congreso tamaulipeco. Mientras que los campesinos del “fierro” cenecista celebraron un foro para el desarrollo del campo tamaulipeco. El Instituto Electoral tamaulipeco ofreció un taller sobre candidaturas independientes, que coordino la consejera Tania Contreras.

Todavía no se formaliza el frente amplio y dos de los partidos que buscan construir una candidatura presidencial y candidaturas a diputados y senadores, no asistieron a la convocatoria del PRD, que en esta entidad promueve Mary Thelma Guajardo Villarreal, quien ocupa la cartera de alianzas políticas de ese partidos.

La acompañaron los perredistas aventureros como Elpidio Tovar de la Cruz, Rafael Rodríguez Segura, su esposa la ex diputada local María del Carmen Hernández, Jorge Sosa Phol, Julio César Martínez Infante, el ex diputado local reinosense Juan Manuel Rodríguez Nieto. Esto son los nombrables, los demás eran “chivos flacos”.

Entre los perredistas ausentes destacan Alberto Sánchez Nery interino de la dirigencia estatal de ese partido que suplió al ex diputado local y ex candidato pésimo a la gubernatura tamaulipeca, Jorge Osvaldo Valdez Vargas.

Previo a la conferencia magistral que dicto el senador Gil Zuarth en el Congreso de Tamaulipas, dijo a la prensa que el joven dirigente nacional panista Ricardo Anaya no está mal que promueva la figura del frente por México, para abrir una social democracia pero parece ser que el frente se ha convertido en un club para repartir candidaturas.

Por lo mismo subrayó que debería modernizarse el sistema político, ya que el presidencialismo no solo está exacerbado sino que ha rebasado el tripartidismo. De ahí que la expectativa es que con la llegada de las candidaturas independientes al Congreso de la Unión, el modelo político estaría pulverizado y con las dos cámaras del Congreso fragmentadas, por lo mismo planteo la necesidad de cambiar el sistema político.

Aseguro que en el hándicap por la presidencia de la república su partido el PAN está rebasado, porque no ha designado candidato y la dirigencia nacional sigue tomando café en lo oscurito. Con una ex panista convertida en candidata independiente que no cuaja.

Durante el foro para el desarrollo del campo tamaulipeco destacó la participación del sinaloense Mario Zamora, quien asevero que el sector agropecuario es un área preponderante en Tamaulipas. Comentó que este año se triplico la colocación de créditos. Los clientes tamaulipecos son buena paga. Por eso les prestamos para cualquier tipo de negocios lícito. Destaco que la cartera de clientes en esta entidad es del orden de los 30 mil productores.

En cambio quien hablo sin ton no son fue el dirigente nacional de la Confederación Nacional Campesina Ismael Hernández, primero reclamo una silla en la mesa de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y después no encontraba la salida del tema, en el cual se enredó como “vaca bronca”.

Mientras que la consejera electoral Tania Contreras organizo un foro sobre las candidaturas independientes, que tuvo lugar en el auditorio Bartolo Rodríguez de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Uno de quienes compraron ejemplares bovinos durante la subasta del sábado anterior a beneficio del Dif Tamaulipas fue precisamente el rector electo José Suárez, quien ocupo un sitio en la mesa principal.