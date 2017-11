Marco A. Vázquez – Ojalá y los corran

La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió destituir y consignar al Jefe de la delegación Venustiano Carranza y a su antecesor, el delito fue no atender un amparo que los obligaba a cumplir el laudo de un juicio laboral que benefició a cuatro empleados de esa delegación que fueron removidos ilegalmente como inspectores.

La Corte dijo que tenían que acreditarlos como tales funcionarios, darles sus credenciales y pagarles sueldos y diferencia de los mismos, los delegados (lo que en otros Estados equivale a Presidentes Municipales) se negaron o no pudieron cubrir los requerimientos y ahora sí que están en graves problemas por socarrones.

Obvio que el juicio tardo muchos años, por lo menos debió terminar con sentencia en el 2013 y quizá ni uno ni otro de los Delegados fue culpable ni destituyó, es más quizá ni siquiera bajaron de categoría o algo parecido a los dolidos pero cometieron el pecado de no querer pagar y, por tanto, desacataron la ley.

Hoy la justicia se ha metido en un brete, el Delegado está a punto de ser destituido y consignado, quizá hasta a la cárcel vaya a parar, su antecesor es Diputado y se desconoce si debe ser desaforado o la simple sentencia cumple ese requisito y tarde o temprano correrá la misma suerte pero esos ya serán otro tema, para nosotros el cuento viene a colación porque en diversos municipios de Tamaulipas pasan por la misma situación, los alcaldes y sus cabildos no quieren o no pueden cubrir laudos de sentencias laborales favorables a ex trabajadores que fueron corridos para colocar en sus puestos a afines de quienes estuvieron de funcionarios o para cubrir compromisos de campaña, lo más peligroso para ellos es que son despidos de sus antecesores o casos heredados de dos o tres administraciones anteriores.

Por supuesto que la cifra se va a incrementar porque los ediles que llegaron el año pasado también cometieron excesos en ese sentido y las cuentas por pagar en temas de demandas laborales se les pueden convertir en millonarias e impagables.

Se comenta es en Nuevo Laredo donde más problemas hay, pero también los sufre Reynosa, Matamoros y muchos otros y nomás para que se dé una idea de lo peligroso que puede ser el tema para los alcaldes, allá en la zona conurbada de Tampico.Madero-Altamira organizaciones de abogados hablaban de 700 demandas en conjunto, de tres administraciones anteriores y no imagine que las deudas son por cincuenta o cien millones de pesos, se habla por lo menos de 500 millones, en algunos casos.

Claro es que luego de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las autoridades de todos los municipios de Tamaulipas, los 43 tienen casos de este tipo, deben poner sus barbas a remojar, buscar conciliaciones o, en el peor de los casos, pagar los adeudos.

Si, de pasadita harían bien en investigar a ex funcionarios que se despidieron solos en los últimos días de algunas administraciones anteriores nomás para demandar por despidos injustificados y seguir robándole dinero a los municipios.

Cierto es, en el caso de muchos alcaldes de Tamaulipas ojalá y los corran y no me refiero al problema de demandas laborales en su contra sino por la incapacidad que tienen para conducir las administraciones municipales con bien, para cumplir sus promesas de campaña y, ciertamente, porque también abusaron de muchos ex empleados que ahora reclaman venganza.

En otras cosas… La edición 2017 de la Feria Tamaulipas obtuvo una cifra total de asistentes de 470 mil personas del 20 de octubre al 5 de noviembre, ese número representa un récord para la fiesta más grande del Estado, que recibió a 355 mil durante el 2016.

Miles de tamaulipecos de todas las edades disfrutaron de eventos culturales, artísticos y recreativos en un ambiente familiar y seguro, con la organización del Gobierno de Tamaulipas y contó con la participación especial del estado de Querétaro, Entidad que mostró de su folclore y gastronomía a los visitantes.

Dando impulso a la cultura tradicional, se realizó la primera muestra nacional de ganado Beefmaster en nuestra región, se montaron eventos de jaripeo, charreadas y el primer torneo estatal Charro-Tam.

Uno de los ejes principales del plan integral del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca para recuperar la paz, se impulsa generando espacios de esparcimiento familiar, un ejemplo de esto es la Feria Tamaulipas.

Para garantizar la seguridad fue organizado un dispositivo de vigilancia integrado por autoridades de los tres niveles de gobierno.

La fiesta la hicimos todos, el Gobierno de Tamaulipas agradece la participación de todos en esta gran celebración, nos vemos el próximo año.

