La fama que tienen los Diputados federales es de transas, luego de huevones y finalmente de abusivos, y si todo se lo ganan a pulso.

Mire, hoy, por ejemplo, se dio a conocer que tan solo de bono de salida ya aseguraron los angelitos 864 mil pesos, exacto, lo que seguramente usted o yo tardaríamos más de 10 años en juntar, más si trabaja en una maquiladora, cualquier empresa particular e incluso en el gobierno o los municipios.

Pero esos 864 mil pesos que ya tienen asegurados es una parte, se trata de un fondo para el retiro que se obtiene reteniendo un porcentaje mínimo al salario de los Diputados y que se complementa luego rasguñándole al presupuesto de la Cámara de Diputados, le digo, luego de ese recurso vienen otros bonos, y otros y al final, como hace unos tres años, seguramente se hablará de que les dieron un par de millones a cada uno y por lo menos.

Claro que si trabajaran por el bien de la gente esos recursos que les darán se los merecerían los Diputados y hasta parecen pocos, lo lamentable es que en este momento da la impresión de que es un mundo de dinero para alguien que le parece tan inútil a la sociedad, más a la tamaulipeca.

En el caso nuestro, por ejemplo, los tamaulipecos tenemos Diputados federales que no sabemos para qué nos han sido útiles, hombres y mujeres que han tenido un poder extraordinario en la Cámara pero que no pudieron reflejarlo en el presupuesto estatal como Baltazar Hinojosa o Gustavo Cárdenas.

Para fortuna, en este momento tienen ambos, más otros 13 Diputados oriundos de Tamaulipas, la enorme oportunidad de callarnos la boca haciendo gestiones y buscando recursos para el Estado, lograr, por ejemplo, que por fin se destrabe el presupuesto para terminar la nueva cárcel de Victoria que serviría para sacar a los reos del Penal de Tamatán y deje de ser un riesgo latente no solo para cientos de niños que estudian a sus alrededores o los cientos de burócratas estatales y federales que tienen su centro de trabajo ahí al ladito, también para los miles de vecinos o los miles y miles de victorenses que transitan la calzada Luis Caballero diariamente.

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca anunció que ya se reunió con todos los Diputados federales para tratar el tema, que además les habló de la urgencia de obra hidráulica en el sur del Estado y de cientos de obras más que se requieren en todos los municipios.

Para quienes lo desconocen, los Diputados federales son los encargados de distribuir el presupuesto federal, ellos definen en que habrá de invertirse cada centavo que se gasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, exacto, si ya lo notó es en ellos donde recae la responsabilidad de tener presupuesto para obras tan importantes como la nueva cárcel estatal o muchas otras y, también para su agenda, anote que este jueves se verá cómo y en qué nos beneficiaron ya que sesionaran para aprobar el presupuesto del 2018.

Y no, no crea que los Diputados federales tamaulipecos son del montón, son grillos pesados al grado de que la gran mayoría tiene peso importante en la cámara baja, acceso directo a funcionarios de muy alto nivel en la administración federal y lo tienen porque son Secretarios de comisiones tan importantes como la de Presupuesto y Cuenta pública o de finanzas o simple y sencillamente son buenos para las relaciones públicas o ¿las transas grandes?, quien lo sabe.

El caso es que si no llegan más recursos a Tamaulipas se debe a que tienen compromisos con las cúpulas de sus partidos o de plano por huevones o negligentes, por no ponerse a trabajar con tiempo por el bien de sus representados y de plano no nos quieren o no les interesamos para nada.

En resumen, hoy se trata de que los Diputados federales no solo gestionen recursos que les dejen un moche para ellos sino que se pueda aplicar en beneficio de la población tamaulipeca, se trata de que por fin piensen en lo que se supone es su gente y no es como ir metiendo a sus cuentas bancarias más dinero.

