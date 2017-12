Tinta Negra

Alfredo Guevara – ¿También el Tribunal Electoral?

Desde luego que no deja de sorprendernos, el hecho de que a la par de los consejeros del Instituto Electoral de Tamaulipas, el Instituto Nacional Electoral tenga la mira puesta ahora, en la actuación y el desempeño del presidente del Tribunal Electoral del Estado, el magistrado RENÉ OSIRIS SÁNCHEZ RIVAS. En el peor de los casos, en un asunto en el que si bien jurídicamente ya no existe materia, sigue siendo tema, como lo es la designación de ALFONSO GUADALUPE TORRES CARRILLO como secretario ejecutivo del Ietam. Y pudiera decirse que lo tienen bajo la mira, producto de un pre dictamen mediático, según el representante del Revolucionario Institucional ante el Ietam ALEJANDRO TORRES MANSUR. Habrá que decir, que desde la destitución de MARCIA LAURA GARZA ROBLES y la designación de OSIRIS SÁNCHEZ RIVAS como magistrado presidente del Tribunal, despertó sospechosismo, porque como diría el senador del sombrero, “nadie cambia caballo a mitad de río”. Y es que, según el representante del PRI, el magistrado incurrió en una violación a la ley, antes de conocer el caso del secretario ejecutivo, por quien con anticipación, pudiera decirse estaba dispuesto a meter las manos al fuego, toda vez que partidos políticos como el PRI, Movimiento de Regeneración Nacional y hasta Encuentro Social tenían pensado recurrir a esa primera instancia electoral, es decir al Tribunal, pero ya no hubo necesidad, toda vez que el INE revocó el nombramiento de TORRES CARRILLO. Y no hubo necesidad, toda vez que el INE va tomando nota de todo lo que sucede en relación al desarrollo del proceso electoral, de ahí que todos los actores, incluyendo a consejeros, magistrados y representantes de partidos políticos, tengan cuidado en lo que hagan, digan o tengan pensado realizar. Habrá que decir que el PRI también realiza una valoración jurídica de la actuación de OSIRIS SANCHEZ RIVAS, porque considera que pueden proceder varias acciones legales en contra del magistrado electoral. Una de las causales de responsabilidad que tiene un presidente de Tribunal es precisamente prejuzgar mediáticamente sobre asuntos que son de su conocimiento, donde si bien la legislación no especifica de él como ponente de un caso legal que está sometido a su jurisdicción o mediático como lo hizo desde que se enteró del secretario ejecutivo. Es decir, opinó antes de que los partidos políticos interpusieran el recurso de inconformidad y en el peor de los casos, prácticamente concediendo el apoyo a TORRES CARRILLO. Según la misma legislación, está facultado para declarar sobre el sentido de las resoluciones, pero no así prejuzgar de lo que todavía ni llega a su jurisdicción. Y es que, si ya se conocía de la declaración del magistrado ¿Qué caso tenía que los partidos políticos se inconformarán, si al final de cuentas, el Tribunal Electoral ratificaría la designación aprobada por el Ietam?

LOS MANCHADOS

Todo parece indicar que la posible coalición del Partido Verde Ecologista de México con el Revolucionario Institucional y, a la que podría sumarse –como ha sido en los últimos procesos constitucionales- Nueva Alianza sería condicionada. El representante del Verde PATRICIO KING LÓPEZ adelantó que si bien las instancias nacionales determinarán la eventual coalición, al Partido le darán el aval para que inicie negociaciones en la mesa con el Revolucionario Institucional. Sin embargo, el PRI no la tendrá fácil, porque KING LÓPEZ fijo las condiciones; la postulación de más candidatos a alcalde, a síndicos y regidores, tener el respaldo para que el Partido Verde tenga un legislador federal por ese mismo color, entre otras cosas. Por lo pronto, PATRICIO adelantó que entre otras condiciones, se buscará que los candidatos que obtengan cargos de elección popular, internos o externos, terminen el periodo para el que fueron electos y tengan una carrera, para evitar que luego se vayan y dejen los rayones como lo hiciera en su momento HUMBERTO RANGEL VALLEJO. Por lo pronto, el PVEM ya cumplió con uno de los requisitos que establece la legislación electoral para participar en las próximas elecciones concurrentes en Tamaulipas, al acudir al Ietam para registrar su Plataforma Electoral 2018. La misma se integró con propuestas, opiniones y sugerencias de la gente, recogidas en los 43 municipios de la entidad y será un documento que llevarán como propuesta de solución a los problemas que vive la entidad los candidatos a cargos de elección popular en el 2018. En fin.

