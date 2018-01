Marco A. Vázquez – Borrachos

¿Dónde empieza la violencia e inseguridad que vivimos?, sin margen de duda hay que decir que es en la casa, padres consentidores, que le tienen miedo a los berrinches de sus hijos, que les compran todo lo que quieren con el puro argumento de que “no sufran lo que yo sufrí” y, para acabarla de amolar, sometidos, incapaces de poner orden y ya ni para que le menciono la posibilidad de tomar una chancla o darle una buena nalgada a sus hijos cuando sea necesario.

Lo descrito es poco, hay cosas peores como que en los últimos cinco años, según los estudiosos, los propios padres de familia son los que han puesto las drogas legales en los labios de sus hijos, quienes lo mismo les invitan una cerveza que un cigarro sin importar que tengan 10, u 11 años.

Por supuesto que no son inventos, la Comisión Nacional contra las Adicciones reveló que de acuerdo a sus estudios en el último año más de 110 mil niños de quinto y sexto de primaria bebieron más de cinco copas en una sola ocasión, los números se hacen más escandalosos y alarmantes cuando se refiere a los niños de secundaria o los jovencitos que cursan el bachillerato, en este último departamento más de un millón 500 mil reconocieron que han incurrido en esa práctica con más frecuencia.

Organismos de AA que también hacen análisis respectivos detallan que el problema de consumo de alcohol es más grave de lo que parece, según sus números el incremento de bebedores es del cien por ciento en cinco años, pasó de 4.3 por ciento en el 2011 a 8.3 el año pasado, aunque este análisis se refiere únicamente al llamado maratón Guadalupe-Reyes, es decir, del 12 de diciembre al 6 de enero de cada año.

Le repito, el problema invariablemente comienza en casa, la indolencia y la poca capacidad que tiene un padre o una madre para corregir u orientar a los niños es el inconveniente mayor, en casos peores, igual se ve la indolencia y hasta el conducir a esos vicios a los menores.

Mire, es muy difícil que un niño que estudia quinto o sexto de primaria tenga dinero para comprar vino o cerveza, para tener la capacidad económica de comprarse más de cinco copas como lo revelan los análisis, de ahí que no haya margen de error cuando se acusa a los padres.

No, tampoco un muchacho de secundaria o preparatoria tiene capacidad para emborracharse, para comprar alcohol, aquí también son los padres de familia quienes le proveen, quienes les invitan.

Lo triste es que a ojos vistos el consumo de alcohol aumenta al mismo ritmo que la pobreza lo que significa que la gente se está gastando el dinero en enviciar niños, en provocarnos un futuro todavía más difícil porque esos nuevos bebedores pronto exigirán más recursos o nuevas drogas, legales y no, para sentir sensaciones diferentes, e incluso no dude que algunos de esos mal orientados se vayan por el camino del mal una vez que sientan que los vicios son tolerables por sus padres o de plano les vale que los tengan.

Seremos un país de borrachos, llevamos buen ritmo para ello, sin duda eso significa más violencia, muerte, inseguridad y nomás por eso le vuelvo a preguntar, ¿Dónde empieza la violencia e inseguridad que padecemos?, creo que hay mucho por hacer en casa, sí, claro, también en los órganos de gobiernos a los que corresponde la prevención.

En otras cosas… la evaluación es lo único que sirve para saber dónde estamos, para dónde vamos, por eso resulta alentador que el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Javier Rivas Rodríguez, firmaran un convenio de colaboración para la evaluación permanente de la integración, profesionalización y desarrollo de la Policía Estatal, acuerdo inédito entre un Gobierno Estatal y el organismo ciudadano de seguridad.

“Tamaulipas es pionero en un convenio de este tipo. Lo ideal sería que todas las autoridades se abriesen a colaborar con la sociedad civil, se ha demostrado alrededor del mundo que donde la sociedad civil participa se pueden construir instituciones de seguridad. Nosotros no queremos venir solo a observar, queremos aportar soluciones”, manifestó Rivas Rodríguez.

El documento establece que el Observatorio Nacional Ciudadano diseñará y propondrá las acciones necesarias para llevar a cabo la evaluación de la estrategia de reclutamiento de las policías, dando seguimiento y monitoreo los trabajos implementados para impulsar la capacitación, profesionalización y dignificación de las policías en Tamaulipas.

Gobierno y organismo, instrumentarán proyectos para fomentar la cultura de la legalidad, mejorar la atención y servicio a la ciudadanía, el acceso a la información, la transparencia y rendición de cuentas, así como promover la participación de la ciudadanía en el ámbito de la seguridad.

“Ninguna acción, ninguna estrategia va a funcionar si la ciudadanía no participa activamente, pero no solamente eso, que sea esta la que nos ayude a evaluar. No puede ser la misma autoridad quien se autoevalúe, es por eso que agradezco a las Mesas de Seguridad y de Justicia del estado y al Observatorio Nacional Ciudadano su trabajo”, señaló en su mensaje el gobernador García Cabeza de Vaca.

